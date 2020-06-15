У метро Києва чоловіка застукали за забороненим заняттям: деградація повна (відео)

У київському метрополітені чоловік вирішив покурити
В метро Києва чоловіка застукали за забороненим заняттям, а саме за курінням на платформі. Як відомо, це дія в підземці суворо заборонено. Дуже дивно, що поліція ніяк не зреагувала на це, але відео з'явилося в мережі.
Відеоролик опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook. Інцидент стався на станції метро "Майдан Незалежності".
"Так довго чекав метро, що вирішив покурити. Добре, що поліція метрополітену спить, а то дуже розсердилася б", - написали під відео.
У Києві чоловік вирішив закурити в метро (Київ Оперативний)
Користувачі мережі обурилися діями чоловіка і зазначили, що це тільки показує його рівень культури.
Як ми раніше писали, у Києві 29-річний чоловік обурився, що його не пустили в тролейбус.
Автор: Людмила Жукова