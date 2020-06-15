В метро Киева мужчину застукали за запрещенным занятием: деградация полная (видео)

В киевском метрополитене мужчина решил покурить
В метро Киева мужчину застукали за запрещенным занятием, а именно за курением на платформе. Как известно, это действие в подземке строго запрещено. Очень странно, что полиция никак не среагировала на это, но видео появилось в сети.
Видеоролик опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Инцидент произошел на станции метро "Майдан Независимости".
"Так долго ждал метро, что решил покурить. Хорошо, что полиция метрополитена спит, а то очень рассердилась бы", - написали под видео.
В Киеве мужчина решил закурить в метро (Киев Оперативный)
Пользователи сети возмутились действиями мужчины и отметили, что это только показывает его уровень культуры.
Как мы ранее писали, в Киеве 29-летний мужчина возмутился, что его не пустили в троллейбус.
Автор: Людмила Жукова