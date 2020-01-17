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У метро Києва приберуть радянські турнікети, які б'ють пасажирів

STYLERЖиття    17.01.2020 - 07:02
У метро Києва приберуть радянські турнікети, які б'ють пасажирів
У метро Києва замінять турнікети (Фото: колаж РБК-Україна)

У київському метрополітені замінять турнікети на 15 станціях

У Києві в метро приберуть старі "агресивні" турнікети, які працюють із порушеннями і регулярно б'ють пасажирів. Нововведення передбачено для 15 станцій підземки, але оцінити їх у дії могли протягом року на "Площі Льва Толстого".

Як розповіли в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, нові турнікети виробництва словенської компанії Riko прийдуть на зміну старим радянським, які працюють з 1970-х років.

"Їх вирішили замінити через скарги пасажирів метро", - йдеться в повідомленні.

Вже було зроблено замовлення на суму понад 100 мільйонів гривень, й у 2020-му турнікети планують встановити на таких станціях столичного метрополітену:

  • Героїв Дніпра
  • Оболонь
  • Почайна
  • Тараса Шевченка
  • Контрактова площа
  • Льва Толстого
  • Либідська
  • Кловська
  • Палац спорту
  • Дружби народів
  • Видубичі
  • Славутич
  • Осокорки
  • Позняки
  • Харківська

У КП "Київський метрополітен" уточнили, що нові турнікети матимуть підтримку безконтактної оплати проїзду.

У метро Києва приберуть радянські турнікети, які б'ють пасажирів

Фото: facebook.com/kievtransport

Так, апарати зможуть приймати оплату за допомогою банківських карток, смартфонів із NFC, карток оплати проїзду, Карток киянина та паперових або електронних QR-квитків.

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