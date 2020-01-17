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В метро Киева уберут советские турникеты, которые бьют пассажиров

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 07:02
В метро Киева уберут советские турникеты, которые бьют пассажиров
В метро Киева заменят турникеты (Фото: коллаж РБК-Украина)

В киевском метрополитене заменят турникеты на 15 станциях

В Киеве в метро уберут старые "агрессивные" турникеты, которые работают с нарушениями и регулярно бьют пассажиров. Новшество предусмотрено для 15 станций подземки, но оценить их в действии могли в течение года на "Площади Льва Толстого".

Как рассказали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, новые турникеты производства словенской компании Riko придут на смену старым советским, которые работают с 1970-х годов.

"Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро", - говорится в сообщении.

Уже был сделан заказ на сумму свыше 100 миллионов гривен, и в 2020-м турникеты планируют установить на таких станциях столичного метрополитена:

  • Героев Днепра
  • Оболонь
  • Почайна
  • Тараса Шевченко
  • Контрактовая площадь
  • Льва Толстого
  • Лыбидская
  • Кловская
  • Дворец спорта
  • Дружбы народов
  • Выдубичи
  • Славутич
  • Осокорки
  • Позняки
  • Харьковская.

В КП "Киевский метрополитен" уточнили, что новые турникеты будут иметь поддержку бесконтактной оплаты проезда.

В метро Киева уберут советские турникеты, которые бьют пассажиров

Фото: facebook.com/kievtransport

Так, аппараты смогут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, Карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

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