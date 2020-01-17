У метро Києва приберуть радянські турнікети, які б'ють пасажирів

У Києві в метро приберуть старі "агресивні" турнікети, які працюють із порушеннями і регулярно б'ють пасажирів. Нововведення передбачено для 15 станцій підземки, але оцінити їх у дії могли протягом року на "Площі Льва Толстого".

Як розповіли в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, нові турнікети виробництва словенської компанії Riko прийдуть на зміну старим радянським, які працюють з 1970-х років.

"Їх вирішили замінити через скарги пасажирів метро", - йдеться в повідомленні.

Вже було зроблено замовлення на суму понад 100 мільйонів гривень, й у 2020-му турнікети планують встановити на таких станціях столичного метрополітену:

Героїв Дніпра

Оболонь

Почайна

Тараса Шевченка

Контрактова площа

Льва Толстого

Либідська

Кловська

Палац спорту

Дружби народів

Видубичі

Славутич

Осокорки

Позняки

Харківська

У КП "Київський метрополітен" уточнили, що нові турнікети матимуть підтримку безконтактної оплати проїзду.

Фото: facebook.com/kievtransport

Так, апарати зможуть приймати оплату за допомогою банківських карток, смартфонів із NFC, карток оплати проїзду, Карток киянина та паперових або електронних QR-квитків.