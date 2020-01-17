В метро Киева уберут советские турникеты, которые бьют пассажиров

В киевском метрополитене заменят турникеты на 15 станциях
В Киеве в метро уберут старые "агрессивные" турникеты, которые работают с нарушениями и регулярно бьют пассажиров. Новшество предусмотрено для 15 станций подземки, но оценить их в действии могли в течение года на "Площади Льва Толстого".
Как рассказали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, новые турникеты производства словенской компании Riko придут на смену старым советским, которые работают с 1970-х годов.
"Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро", - говорится в сообщении.
Уже был сделан заказ на сумму свыше 100 миллионов гривен, и в 2020-м турникеты планируют установить на таких станциях столичного метрополитена:
В КП "Киевский метрополитен" уточнили, что новые турникеты будут иметь поддержку бесконтактной оплаты проезда.
Фото: facebook.com/kievtransport
Так, аппараты смогут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, Карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.