В метро Киева уберут советские турникеты, которые бьют пассажиров

В Киеве в метро уберут старые "агрессивные" турникеты, которые работают с нарушениями и регулярно бьют пассажиров. Новшество предусмотрено для 15 станций подземки, но оценить их в действии могли в течение года на "Площади Льва Толстого".

Как рассказали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, новые турникеты производства словенской компании Riko придут на смену старым советским, которые работают с 1970-х годов.

"Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро", - говорится в сообщении.

Уже был сделан заказ на сумму свыше 100 миллионов гривен, и в 2020-м турникеты планируют установить на таких станциях столичного метрополитена:

Героев Днепра

Оболонь

Почайна

Тараса Шевченко

Контрактовая площадь

Льва Толстого

Лыбидская

Кловская

Дворец спорта

Дружбы народов

Выдубичи

Славутич

Осокорки

Позняки

Харьковская.

В КП "Киевский метрополитен" уточнили, что новые турникеты будут иметь поддержку бесконтактной оплаты проезда.

Фото: facebook.com/kievtransport

Так, аппараты смогут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, Карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.