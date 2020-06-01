Міжнародний день захисту дітей: історія і значення свята

День захисту дітей в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

День захисту дітей в Україні є національним святом

День захисту дітей в Україні щороку відзначається 1 червня, як і в усьому світі. Це свято вважається одним з найстаріших, які отримали офіційний статус міжнародного. У нашій країні він святкується з 1998 року попри те, що на Всесвітній конференції він був заснований ще в 1925 році. Якими є значення, мета та історія свята – читайте в нашій статті.

За однією з версій, незадовго до конференції, 1 червня 1925 року китайський консул в США влаштував свято для своїх співвітчизників – дітей-сиріт китайського походження. В якості розваги він організував фестиваль човнів-драконів, заклавши основу проведення свята.

Пізніше, у повоєнні роки, безліч дітей залишилися без батьків, а тому їм потрібно була увага та опіка держави. У 1949 році на конференції Міжнародної демократичної федерації жінок у Парижі підняли тему захисту дітей і запропонували відзначати Міжнародний день захисту дітей щороку. Первісна мета свята - підняти проблемні питання, що стосуються дітей, та знайти шляхи їх вирішення.

В Україні це свято було започатковано відповідним указом президента Леоніда Кучми. Вперше в нашій країні він святкувався 1 червня 1998 року. За сім років до цього, 27 вересня 1991 року, в Україні набула чинності конвенція про права дитини. Це міжнародний документ, що визначає права дітей на освіту, відпочинок, користування досягненнями культури й науки.

Як правило, в цей день, крім засідань організацій, що займаються підтримкою і захистом дітей, проводять концерти та ігри з нагоди свята, семінари та зустрічі для батьків та опікунів. Цей день - не тільки гучні та веселі свята малюків, але й нагадування суспільству про необхідність поважати права дитини, що є необхідною умовою для формування гуманного, справедливого і благополучного суспільства.

Нагадаємо, що раніше STYLER зібрав підбірку яскравих привітань і листівок з першим днем літа.

Зазначимо, що раніше ми писали про те, скільки українці будуть відпочивати в червні і які будуть свята.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Киселева Анна