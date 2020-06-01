Международный день защиты детей: история и значение праздника

День защиты детей в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

День защиты детей в Украине является национальным праздником

День защиты детей в Украине ежегодно празднуется 1 июня, как и во всем мире. Этот праздник считается одним из самых старых, получивших официальный статус международного. В нашей стране он празднуется с 1998 года несмотря на то, что на Всемирной конференции он был учрежден еще в 1925 году. Каково значение, цель и история праздника – читайте в нашей статье.

По одной из версий, незадолго до конференции, 1 июня 1925 года китайский консул в США устроил праздник для своих соотечественников – детей-сирот китайского происхождения. В качестве развлечения он организовал фестиваль лодок-драконов.

Позже, в послевоенные годы, множество детей остались без родителей, а потому им требовалось внимание и опека государства. В 1949 году на конференции Международной демократической федерации женщин в Париже подняли тему защиты детей и предложили отмечать Международный день защиты детей ежегодно. Первоначальная цель праздника - поднять проблемные вопросы, касающиеся детей, и найти пути их решения.

В Украине этот праздник был учрежден соответствующим указом президента Леонида Кучмы. Впервые в нашей стране он праздновался 1 июня 1998 года. За семь лет до этого, 27 сентября 1991 года, в Украине вступила в силу конвенция о правах ребенка. Это международный документ, определяющий права детей на образование, отдых, пользование достижениями культуры и науки.

Как правило, в этот день, помимо заседаний организаций, занимающихся поддержкой и защитой детей, проводят концерты и игры по случаю праздника, семинары и встречи для родителей и опекунов. Этот день - не только громкие и веселые праздники малышей, но и напоминание обществу о необходимости уважать права ребенка, что является необходимым условием для формирования гуманного, справедливого и благополучного общества.

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Отметим, что ранее мы писали о том, сколько украинцы будут отдыхать в июне и какие будут праздники.

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Автор: Киселева Анна