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Выходные дни и праздники в июне: сколько будем отдыхать

STYLERЖизнь    31.05.2020 - 11:27
Выходные дни и праздники в июне: сколько будем отдыхать
Выходные и праздничные дни в июне 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

В июне 2020 года украинцы получат два дополнительных выходных дня в связи с двумя праздниками. Первый дополнительный выходной в Украине будет в понедельник, 8 июня, так как большой христианский праздник Троица выпадает в этом году на 7 июня.

Второй дополнительный выходной украинцы получат в понедельник, 29 июня, так как 28 июня Украина будет праздновать День Конституции.

Таким образом, получится два длинных уик-энда – с 6 по 8 июня, а также с 27 по 29 июня.

Всего в июне будет 20 рабочих дней и 10 выходных дней.

Кроме того, в июне будут отмечаться такие праздники и памятные дни:

  • 1 июня – День защиты детей.
  • 5 июня – Всемирный день окружающей среды.
  • 6 июня - День журналиста
  • 7 июня – Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности
  • 8 июня - Всемирный день океанов
  • 9 июня - Международный день друзей
  • 14 июня - Всемирный день донора, День работников легкой промышленности
  • 20 июня - Всемирный день беженцев
  • 21 июня - День медработника
  • 22 июня - День скорби по жертвам войны в Украине
  • 23 июня - День госслужбы Украины
  • 25 июня - День таможенной службы Украины
  • 28 июня - День Конституции Украины, День молодежи.

Напомним, ранее мы писали о том, какие православные праздники будут отмечать в Украине в июне 2020 года.

А также рассказывали о том, когда в Украине будут отмечать Троицу.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины Праздникивыходные
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