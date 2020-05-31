Вихідні дні та свята в червні: скільки будемо відпочивати

У червні українці отримають два додаткових вихідних дні
У червні 2020 року українці отримають два додаткових вихідних дні у зв'язку з двома святами. Перший додатковий вихідний в Україні буде в понеділок, 8 червня, через те, що велике християнське свято Трійця випадає в цьому році на 7 червня.
Другий отримають додатковий вихідний українці отримають в понеділок, 29 червня, оскільки 28 червня Україна святкуватиме День Конституції.
Таким чином, вийде два довгих вік-енди – з 6 по 8 червня, а також з 27 по 29 червня.
Всього в червні буде 20 робочих днів і 10 вихідних днів.
Крім того, в червні будуть відзначатися такі свята і пам'ятні дні:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які православні свята відзначатимуть в Україні у червні 2020 року.
А також розповідали про те, коли в Україні відзначатимуть Трійцю.
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Автор: Анна Шиканова