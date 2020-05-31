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Вихідні дні та свята в червні: скільки будемо відпочивати

STYLERЖиття    31.05.2020 - 11:27
Вихідні дні та свята в червні: скільки будемо відпочивати
Вихідні і святкові дні в червні 2020 року (Колаж РБК-Україна)

У червні українці отримають два додаткових вихідних дні

У червні 2020 року українці отримають два додаткових вихідних дні у зв'язку з двома святами. Перший додатковий вихідний в Україні буде в понеділок, 8 червня, через те, що велике християнське свято Трійця випадає в цьому році на 7 червня.

Другий отримають додатковий вихідний українці отримають в понеділок, 29 червня, оскільки 28 червня Україна святкуватиме День Конституції.

Таким чином, вийде два довгих вік-енди – з 6 по 8 червня, а також з 27 по 29 червня.

Всього в червні буде 20 робочих днів і 10 вихідних днів.

Крім того, в червні будуть відзначатися такі свята і пам'ятні дні:

  • 1 червня – День захисту дітей.
  • 5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища.
  • 6 червня - День журналіста
  • 7 червня – Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості
  • 8 червня - Всесвітній день океанів
  • 9 червня - Міжнародний день друзів
  • 14 червня - Всесвітній день донора, День працівників легкої промисловості
  • 20 червня - Всесвітній день біженців
  • 21 червня - День медпрацівника
  • 22 червня - День скорботи за жертвами війни в Україні
  • 23 червня - День державної служби України
  • 25 червня - День митної служби України
  • 28 червня - День Конституції України, День молоді

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які православні свята відзначатимуть в Україні у червні 2020 року.

А також розповідали про те, коли в Україні відзначатимуть Трійцю.

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Автор: Анна Шиканова

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