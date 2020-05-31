Первый день лета: прикольные открытки и поздравления

Первый день лета – это уже праздник
1 июня для всех людей является ярким и радостным днем календаря. Несмотря на капризы погоды, уже завтра наступит лето! Поздравление с первым днем лета связывается со скорым приходом сезонных фруктов, отдыха и прекрасного периода жизни всех растений. В этот день многие хотят поздравить с первым днем лета всех родных и близких, и в особенности тех, кто жаркой поры ждал с огромным нетерпением. STYLER собрал подборку ярких открыток и поздравлений.
Первый день лета самый долгожданный день в году для многих украинцев. И уже приход весны заставляет замереть в ожидании долгожданного летнего тепла. Помогите другим ощутить радость и яркость пришедшей поры года, отправляйте веселые открытки, напомните о первом дне лета!
Пусть первый день лета подарит вам счастье,
Добро и везение вам принесет.
Желания, планы пускай воплотятся,
А жизнь ваша льется без бед и забот.
Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,
Пусть песенку лета для вас пропоет.
Пускай ваша грусть пропадет, унесется,
А вечное счастье навеки придет!
***
Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Сказочное, теплое,
Милое, желанное.
С первым днем поры прекрасной
Всех вас поздравляю.
Теплых, ласковых минут
Лета вам желаю.
***
Ярким солнышком согрето,
Наконец пришло к нам лето.
Мы его так долго ждем.
Всех вас — с первым летним днем.
Это время красок ярких,
Дней безоблачных и жарких,
Шашлыков и отпусков,
И всяк расслабиться готов.
Так давайте развлекаться,
В речке, в озере купаться.
А кто-то едет на моря.
Год трудились что ли зря?
Выбирайтесь на природу,
И — отличной вам погоды,
Шоколадного загара,
Не теряйте время даром.
***
Желаю напиться
Лимонада.
Желаю влюбиться
До отпада.
Желаю забыться
На теплом море.
Желаю забыть
Про беду и горе.
Веселых закатов,
Счастливых рассветов.
Тебя поздравляю я
С первым днем лета!
***
Сегодня лето постучалось
В окошко солнечным лучом.
Оно — тепла, добра начало,
Нам летом беды нипочем.
Хочу поздравить с днем прекрасным,
Погоды ясной пожелать,
Чтоб получалось летом классным
Тебе активно отдыхать.
Пусть будет море, солнце, брызги
И чистый, золотой песок,
Чтоб лето к подвигам, победам
Дало тебе в судьбе толчок.
Напомним, что ранее мы писали о том, сколько украинцы будут отдыхать в июне и какие будут праздники.
Ранее мы публиковали красивые открытки и поздравления с Днем Киева.
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Автор: Styler