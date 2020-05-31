Первый день лета: прикольные открытки и поздравления

Первый день лета (иллюстративное фото: pixabay.com)

Первый день лета – это уже праздник

1 июня для всех людей является ярким и радостным днем календаря. Несмотря на капризы погоды, уже завтра наступит лето! Поздравление с первым днем лета связывается со скорым приходом сезонных фруктов, отдыха и прекрасного периода жизни всех растений. В этот день многие хотят поздравить с первым днем лета всех родных и близких, и в особенности тех, кто жаркой поры ждал с огромным нетерпением. STYLER собрал подборку ярких открыток и поздравлений.

Первый день лета самый долгожданный день в году для многих украинцев. И уже приход весны заставляет замереть в ожидании долгожданного летнего тепла. Помогите другим ощутить радость и яркость пришедшей поры года, отправляйте веселые открытки, напомните о первом дне лета!

Пусть первый день лета подарит вам счастье,

Добро и везение вам принесет.

Желания, планы пускай воплотятся,

А жизнь ваша льется без бед и забот.



Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,

Пусть песенку лета для вас пропоет.

Пускай ваша грусть пропадет, унесется,

А вечное счастье навеки придет!

***

Наконец-то наступило

Лето долгожданное:

Сказочное, теплое,

Милое, желанное.



С первым днем поры прекрасной

Всех вас поздравляю.

Теплых, ласковых минут

Лета вам желаю.

***

Ярким солнышком согрето,

Наконец пришло к нам лето.

Мы его так долго ждем.

Всех вас — с первым летним днем.



Это время красок ярких,

Дней безоблачных и жарких,

Шашлыков и отпусков,

И всяк расслабиться готов.



Так давайте развлекаться,

В речке, в озере купаться.

А кто-то едет на моря.

Год трудились что ли зря?



Выбирайтесь на природу,

И — отличной вам погоды,

Шоколадного загара,

Не теряйте время даром.



***

Желаю напиться

Лимонада.

Желаю влюбиться

До отпада.



Желаю забыться

На теплом море.

Желаю забыть

Про беду и горе.



Веселых закатов,

Счастливых рассветов.

Тебя поздравляю я

С первым днем лета!



***

Сегодня лето постучалось

В окошко солнечным лучом.

Оно — тепла, добра начало,

Нам летом беды нипочем.



Хочу поздравить с днем прекрасным,

Погоды ясной пожелать,

Чтоб получалось летом классным

Тебе активно отдыхать.



Пусть будет море, солнце, брызги

И чистый, золотой песок,

Чтоб лето к подвигам, победам

Дало тебе в судьбе толчок.

Напомним, что ранее мы писали о том, сколько украинцы будут отдыхать в июне и какие будут праздники.

Ранее мы публиковали красивые открытки и поздравления с Днем Киева.

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Автор: Styler