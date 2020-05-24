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МОЗ уточнило план виходу з карантину в Україні

STYLERЖиття    24.05.2020 - 14:13
МОЗ уточнило план виходу з карантину в Україні
Максим Степанов (фото: РБК-Україна)

На брифінгу глава МОЗ заявив, що "затягувати" з відкриттям фудкортів і ТРЦ не будуть

Голова Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов уточнив план виходу з карантину. На його думку, відкривати фудкорти та розважальні зони в ТРЦ на другому етапі ослаблення карантинних заходів не варто. Робити це потрібно, на його думку, при більш сприятливій епідеміологічної ситуації.

Як розповів Максим Степанов під час брифінгу в неділю, 24 травня, розважальні зони в торгових центрах можна відкривати на другому етапі виходу з карантину через високий ризик поширення коронавірусної інфекції. Голова МОЗ заявив, що в таких невеликих за площею зонах одночасно перебувають багато людей, що істотно полегшує поширення коронавіруса.

Брифінг МОЗ від 24 травня

Степанов заявив, що в МОЗ з розумінням ставляться до працюючих в ТРЦ підприємців і запевнив, що, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить, з дозволом на роботу фудкортів і розважальних зон "ніхто затягувати не буде".

Нагадаємо, що перше ослаблення карантину в Україні відбулося 11 травня, коли уряд дозволив відвідування парків, відкриття літніх майданчиків для закладів громадського харчування, відкриття салонів краси. З 22 травня Україна перейшла до другого етапу ослаблення карантинних заходів, які передбачають часткове відновлення роботи громадського транспорту, міжміського і внутрішньообласного сполучення. З п'ятниці в Україні також дозволені масові заходи до 50 осіб, відкриваються готелі.

Також на брифінгу 24 травня глава МОЗ заявив, що більшість елементарних обмежень залишаться в повсякденному житті українців навіть після закінчення карантину.

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Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинМаксим Степанов
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