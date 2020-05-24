Минздрав уточнил план выхода из карантина в Украине

Максим Степанов (фото: РБК-Украина)

На брифинге глава Минздрава заявил, что "затягивать" с открытием фудкортов и ТРЦ не будут

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов уточнил план выхода из карантина. По его мнению, открывать фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ на втором этапе ослабления карантинных мер не стоит. Делать это нужно, по его мнению, при более благоприятной эпидемиологической ситуации.

Как рассказал Максим Степанов во время брифинга в воскресенье, 24 мая, развлекательные зоны в торговых центрах нельзя открывать на втором этапе выхода из карантина из-за высокого риска распространения коронавирусной инфекции. Глава Минздрава заявил, что в таких небольших по площади зонах одновременно находятся много людей, что существенно облегчает распространение коронавируса.

Брифинг Минздрава от 24 мая

Степанов заявил, что в Минздраве с пониманием относятся к работающим в ТРЦ предпринимателям и заверил, что, как только позволит эпидемиологическая ситуация, с разрешением на работу фудкортов и развлекательных зон "никто затягивать не будет".

Напомним, что первое ослабление карантина в Украине произошло 11 мая, когда правительство разрешило посещение парков, открытие летних площадок для заведений общественного питания, открытие салонов красоты. С 22 мая Украина перешла ко второму этапу ослабления карантинных мер, которые предусматривают частичное восстановление работы общественного транспорта, междугороднего и внутриобластного сообщения. С пятницы в Украине также разрешены мероприятия до 50 человек, открываются отели.

Также на брифинге 24 мая глава Минздрава заявил, что большинство элементарных ограничений останутся в повседневной жизни украинцев даже после окончания карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Ярошенко