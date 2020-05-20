У Моз розповіли, як будуть працювати офіси після карантину

У Моз розповіли про нові правила роботи для офісів
Після пом'якшення карантину в Україні в офіси потроху починають повертатися співробітники. Для того, щоб люди не ризикували заразитися COVID-19, Моз закликає дотримуватися в офісах санітарних правил. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. На його думку, дотримання інструкцій допоможе людям захистити не тільки себе, але і своїх близьких.
Нові правила для офісів після карантину:
"всі Ці рекомендації істотно знижують ризик захворюваності COVID-19", — розповів Степанов.
Як ми раніше повідомляли, з 22 травня в Україні стартує другий етап ослаблення карантину. Уряд обіцяє запустити громадський транспорт, відкрити спортклуби і фітнес-центри, також відкриються дитячі сади, але з певними умовами. Масковий режим залишається обов'язковим для всіх людей в публічних місцях.
Як ми раніше писали, як в Україні працюють салони краси і перукарні. З 12 травня змогли розпочати роботу не всі з них.
Автор: Марія Соловей