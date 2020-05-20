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У Моз розповіли, як будуть працювати офіси після карантину

STYLERЖиття    20.05.2020 - 12:19
У Моз розповіли, як будуть працювати офіси після карантину
Як будуть працювати офіси після карантину (фото: freepic.com)

У Моз розповіли про нові правила роботи для офісів

Після пом'якшення карантину в Україні в офіси потроху починають повертатися співробітники. Для того, щоб люди не ризикували заразитися COVID-19, Моз закликає дотримуватися в офісах санітарних правил. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. На його думку, дотримання інструкцій допоможе людям захистити не тільки себе, але і своїх близьких.

Нові правила для офісів після карантину:

  • Всі співробітники повинні бути в масках.
  • Всім співробітникам при вході в офіс повинні вимірювати температуру.
  • Якщо у людини температура більше 37.2 - він відправляється додому.ю
  • Обов'язкова обробка рук антисептиками.
  • Обов'язкове дотримання дистанції в півтора метра.

"всі Ці рекомендації істотно знижують ризик захворюваності COVID-19", — розповів Степанов.

Як ми раніше повідомляли, з 22 травня в Україні стартує другий етап ослаблення карантину. Уряд обіцяє запустити громадський транспорт, відкрити спортклуби і фітнес-центри, також відкриються дитячі сади, але з певними умовами. Масковий режим залишається обов'язковим для всіх людей в публічних місцях.

Як ми раніше писали, як в Україні працюють салони краси і перукарні. З 12 травня змогли розпочати роботу не всі з них.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України офисМінстерство охорони здоров'я України
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