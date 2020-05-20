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В Минздраве рассказали, как будут работать офисы после карантина

STYLERЖизнь    20.05.2020 - 12:19
В Минздраве рассказали, как будут работать офисы после карантина
Как будут работать офисы после карантина (фото: freepic.com)

В Минздраве рассказали о новых правилах работы для офисов

После смягчения карантина в Украине в офисы понемногу начинают возвращаться сотрудники. Для того, чтобы люди не рисковали заразиться COVID-19, Минздрав призывает придерживаться в офисах санитарных правил. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его мнению, следование инструкциям поможет людям обезопасить не только себя, но и своих близких.

Новые правила для офисов после карантина:

  • Все сотрудники должны быть в масках.
  • Всем сотрудникам при входе в офис должны измерять температуру.
  • Если у человека температура больше 37.2 - он отправляется домой.ю
  • Обязательная обработка рук антисептиками.
  • Обязательное соблюдение дистанции в полтора метра.

"Эти все рекомендации существенно снижают риск заболеваемости COVID-19", — рассказал Степанов.

Как мы ранее сообщали, с 22 мая в Украине стартует второй этап ослабления карантина. Правительство обещает запустить общественный транспорт, открыть спортклубы и фитнес-центры, также откроются детские сады, но с определенными условиями. Масочный режим остается обязательным для всех людей в публичных местах.

Как мы ранее писали, как в Украине работают салоны красоты и парикмахерские. С 12 мая смогли начать работу не все из них.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины офисМинистерство здравоохранения Украины
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