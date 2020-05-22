У МОЗ розповіли про відкриття басейнів і спортзалів

В Україні незабаром відкриються басейни та фітнес-клуби (колаж РБК-Україна)

Басейни і спортзали зароблять на третьому етапі ослаблення карантину

Коли в Україні відкриються фітнес-клуби і басейни - питання, яке хвилює багатьох наших співгромадян. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив українцям, що ці місця відкриють свої двері з 1 червня, але з певними умовами.

"Коли ми приймаємо рішення щодо того чи іншого пом'якшення на різних етапах виходу з карантину, ми, в тому числі, дивимося на епідемічну ситуацію, яка є в різних країнах світу... Тому нами було прийнято рішення, що, починаючи з 1 червня, тобто, з третього етапу виходу з карантину буде відновлена робота спортивних комплексів, фітнес-центрів разом з басейнами", - сказав Степанов.

Але не варто забувати, що при знаходженні у спортивних закладах, тепер потрібно дотримуватися певних правил.

Всім відвідувачам будуть вимірювати температуру під час входу в заклад.

Відвідування спортивних місць заборонять особам, у яких температура тіла 37.2 градуси чи є ознаки респіраторних захворювань.

Дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі залу для індивідуальних занять і однієї людини на 5 квадратних метрів площі зали для групових/командних занять (не більше 10 осіб в групі).

Проведення групових/командних занять проводиться виключно за попереднім записом.

Нагадаємо, що з 22 травня в Україні стартував другий етап ослаблення карантину.

Що дозволено:

проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів;

проведення релігійних заходів - не більше однієї особи на 10 м.кв;

міський, приміський і внутрішньообласний транспорт;

робота готелів, але не хостелів. Ресторани та басейни в них не запрацюють.

З 25 травня запустять метро і відкриються дитячі сади.

Як ми раніше писали, Київська область не буде послаблювати карантин.

Автор: Марія Соловей