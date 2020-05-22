ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОЗ розповіли про відкриття басейнів і спортзалів

STYLERЖиття    22.05.2020 - 12:01
У МОЗ розповіли про відкриття басейнів і спортзалів
В Україні незабаром відкриються басейни та фітнес-клуби (колаж РБК-Україна)

Басейни і спортзали зароблять на третьому етапі ослаблення карантину

Коли в Україні відкриються фітнес-клуби і басейни - питання, яке хвилює багатьох наших співгромадян. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив українцям, що ці місця відкриють свої двері з 1 червня, але з певними умовами.

"Коли ми приймаємо рішення щодо того чи іншого пом'якшення на різних етапах виходу з карантину, ми, в тому числі, дивимося на епідемічну ситуацію, яка є в різних країнах світу... Тому нами було прийнято рішення, що, починаючи з 1 червня, тобто, з третього етапу виходу з карантину буде відновлена робота спортивних комплексів, фітнес-центрів разом з басейнами", - сказав Степанов.

Але не варто забувати, що при знаходженні у спортивних закладах, тепер потрібно дотримуватися певних правил.

  • Всім відвідувачам будуть вимірювати температуру під час входу в заклад.
  • Відвідування спортивних місць заборонять особам, у яких температура тіла 37.2 градуси чи є ознаки респіраторних захворювань.
  • Дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі залу для індивідуальних занять і однієї людини на 5 квадратних метрів площі зали для групових/командних занять (не більше 10 осіб в групі).
  • Проведення групових/командних занять проводиться виключно за попереднім записом.

Нагадаємо, що з 22 травня в Україні стартував другий етап ослаблення карантину.

Що дозволено:

  • проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів;
  • проведення релігійних заходів - не більше однієї особи на 10 м.кв;
  • міський, приміський і внутрішньообласний транспорт;
  • робота готелів, але не хостелів. Ресторани та басейни в них не запрацюють.

З 25 травня запустять метро і відкриються дитячі сади.

Як ми раніше писали, Київська область не буде послаблювати карантин.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся