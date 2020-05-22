В Минздраве рассказали об открытии бассейнов и спортзалов

В Украине вскоре откроются бассейны и фитнес-клубы (коллаж РБК-Украина)

Бассейны и спортзалы заработают на третьем этапе ослабления карантина

Когда в Украине откроются фитнес-клубы и бассейны - вопрос, который волнует многих наших сограждан. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил украинцам, что эти места откроют свои двери с 1 июня, но с определенными условиями.

"Когда мы принимаем решение относительно того или иного смягчения на разных этапах выхода из карантина, мы, в том числе, смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира... Поэтому нами было принято решение, что, начиная с 1 июня, то есть, с третьего этапа выхода с карантина будет восстановлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами", - сказал Степанов.

Но не стоит забывать, что при нахождении в спортивных заведениях, теперь нужно придерживаться определенных правил.

Всем посетителям будут измерять температуру во время входа в заведение.

Посещение спортивных мест запретят лицам, у которых температура тела 37.2 градуса или есть признаки респираторных заболеваний.

Разрешается одновременное пребывание клиентов в заведении из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала для индивидуальных занятий и одного человека на 5 квадратных метров площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе).

Проведение групповых/командных занятий проводится исключительно по предварительной записи.

Напомним, что с 22 мая в Украине стартовал второй этап ослабления карантина.

Что разрешено:

проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей;

проведение религиозных мероприятий - не более одного человека на 10 м.кв;

городской, пригородный и внутриобластной транспорт;

работа отелей, но не хостелов. Рестораны и бассейны в них не заработают.

C 25 мая запустят метро и откроются детские сады.

Как мы ранее писали, Киевская область не будет ослаблять карантин.

Автор: Мария Соловей