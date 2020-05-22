В Минздраве рассказали об открытии бассейнов и спортзалов

Бассейны и спортзалы заработают на третьем этапе ослабления карантина
Когда в Украине откроются фитнес-клубы и бассейны - вопрос, который волнует многих наших сограждан. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил украинцам, что эти места откроют свои двери с 1 июня, но с определенными условиями.
"Когда мы принимаем решение относительно того или иного смягчения на разных этапах выхода из карантина, мы, в том числе, смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира... Поэтому нами было принято решение, что, начиная с 1 июня, то есть, с третьего этапа выхода с карантина будет восстановлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами", - сказал Степанов.
Но не стоит забывать, что при нахождении в спортивных заведениях, теперь нужно придерживаться определенных правил.
Напомним, что с 22 мая в Украине стартовал второй этап ослабления карантина.
Что разрешено:
C 25 мая запустят метро и откроются детские сады.
Как мы ранее писали, Киевская область не будет ослаблять карантин.
Автор: Мария Соловей