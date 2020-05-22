У МОЗ розповіли про відкриття басейнів і спортзалів

Басейни і спортзали зароблять на третьому етапі ослаблення карантину
Коли в Україні відкриються фітнес-клуби і басейни - питання, яке хвилює багатьох наших співгромадян. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив українцям, що ці місця відкриють свої двері з 1 червня, але з певними умовами.
"Коли ми приймаємо рішення щодо того чи іншого пом'якшення на різних етапах виходу з карантину, ми, в тому числі, дивимося на епідемічну ситуацію, яка є в різних країнах світу... Тому нами було прийнято рішення, що, починаючи з 1 червня, тобто, з третього етапу виходу з карантину буде відновлена робота спортивних комплексів, фітнес-центрів разом з басейнами", - сказав Степанов.
Але не варто забувати, що при знаходженні у спортивних закладах, тепер потрібно дотримуватися певних правил.
Нагадаємо, що з 22 травня в Україні стартував другий етап ослаблення карантину.
Що дозволено:
З 25 травня запустять метро і відкриються дитячі сади.
Як ми раніше писали, Київська область не буде послаблювати карантин.
Автор: Марія Соловей