У МОЗ розповіли, коли в Україні дозволять концерти

Концерт в Україні (фото: РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли в Україні відновлять концерти

Влада розгляне питання про поновлення проведення масових культурних заходів, в тому числі і концертів, ближче до 22 червня. При цьому до кінця карантину концертів в Україні не буде.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він також відповів на запитання журналістів, чи відбудеться запланований концерт американського співака Ленні Кравіца 13 червня.

Степанов зазначив, що 13 червня концерт навряд чи відбудеться, оскільки карантин в Україні продовжено до 22 червня, і проведення масових заходів не передбачено до закінчення тих етапів ослаблення, які є на сьогодні. Про це повідомляє Telegram-канал "БДСН Коронавірус".

"Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня - як, яким чином можна вирішити великі заходи, в які строки і за яких умов", - підкреслив міністр.

Варто зазначити, що деякі послаблення відбудуться раніше, ніж планувалося спочатку. Так залізничне сполучення в Україні запрацює раніше, ніж планувалося. Спочатку уряд хотів запустити ж/д сполучення з 1 червня, однак вирішило перенести запуск на цей тиждень.

Нагадаємо, з'явилася інфографіка, яка показує, як послабили карантин у різних областях України.

Раніше у МОЗ розповіли, коли українці зможуть посидіти в кафе і ресторанах.

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Автор: Іван Романенко