В Минздраве рассказали, когда в Украине разрешат концерты

Концерт в Украине (фото: РБК-Украина)

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда в Украине возобновят концерты

Власть рассмотрит вопрос о возобновлении проведения массовых культурных мероприятий, в том числе и концертов, ближе к 22 июня. При этом до конца карантина концертов в Украине не будет.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он также ответил на вопрос журналистов, состоится ли запланированный концерт американского певца Ленни Кравица 13 июня.

Степанов отметил, что 13 июня концерт вряд ли состоится, поскольку карантин в Украине продлен до 22 июня, и проведения массовых мероприятий не предусмотрено до окончания тех этапов ослабления, которые есть на сегодня. Об этом сообщает Telegram-канал "БДСН Коронавірус".

"Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня - как, каким образом можно решить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях", - подчеркнул министр.

Стоит отметить, что некоторые ослабления произойдут раньше, чем планировалось изначально. Так железнодорожное сообщение в Украине заработает раньше, чем планировалось. Изначально правительство хотело запустить ж/д сообщения с 1 июня, однако решило перенести запуск на эту неделю.

Напомним, появилась инфографика, которая показывает, как ослабили карантин в разных областях Украины.

Ранее в Минздраве рассказали, когда украинцы смогут посидеть в кафе и ресторанах.

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Автор: Иван Романенко