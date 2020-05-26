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Как ослабили карантин в разных областях Украины (инфографика)

STYLERЖизнь    26.05.2020 - 12:33
Как ослабили карантин в разных областях Украины (инфографика)
Минздрав показал, как проходит ослабление карантина в разных регионах Украины (фото: РБК-Украина)

Что разрешено в разных регионах Украины во время карантина - читайте на Styler

Появилась инфографика, на которой показан выход областей Украины из карантина. Таким образом, Минздрав детально объяснил, какие ограничения сняты в разных регионах страны.

"Вчера часть областей почувствовала очередное смягчение карантина: открылись заведения дошкольного образования, были разрешены спортивные соревнования и богослужения, также заработал метрополитен. Подробная информация приведена ниже", - говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавірус_інфо".

Как ослабили карантин в разных областях Украины (инфографика)

Инфографика ослабления карантина в разных областях опубликована в Telegram-канале "Коронавірус_інфо"

Добавим, что в Украине детские лагеря будут открыты на последнем этапе карантина, чтобы риск коронавирусной инфекции был максимально низкий.

Также известно, что полноценная работа ресторанов возможна с 10 июня. Как сказал министр здравоохранения Максим Степанов, подконтрольное ему ведомство "с пониманием относится к предпринимателям, но эпидемиологическая ситуация не позволяет сделать это раньше".

Отметим, что Минздрав разрешил еще одной области ослабить карантин. Этот регион по состоянию на 26 мая соответствует всем критериям для второго этапа ослабления.

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Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины карантин
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