Когда украинцы смогут посидеть в кафе и ресторанах: заявление Минздрава

Когда в Украине откроются рестораны и кафе (фото: freepik)

В Минздраве анонсировали открытие кафе и ресторанов

Полноценная работа ресторанов и кафе может быть возможна не ранее, чем 10 июня. На эту дату предварительно запланировано очередное ослабление карантина в Украине.

Об этом рассказал Максим Степанов, министр здравоохранения Украины во время последнего брифинга.

Чиновник говорит, что с пониманием относится к просьбам "бизнеса" восстановить работу заведений общепита, но пока что эпидемиологическая ситуация не позволяет этого сделать.

"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа "на вынос". Что касается полноценной работы ресторанов и кафе - это возможно, начиная с 10 июня", - сказал чиновник.

Напомним, что карантин в Украине впервые был ослаблен с 11 мая, следующее смягчение мер произошло 22 числа, а на 1 июня запланированы очередные перемены.

Согласно заявлению замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, с 1 июня в Украине заработают спортзалы и бассейны, а также железнодорожные и автомобильные межобластные перевозки.

Для того, чтобы такие перемены стали возможными, нужно, чтобы в конкретном регионе было не более 12 новых заболевших на 100 тысяч населения (в среднем за последние 7 дней); койкомест с заболевшими коронавирусом не более 50%; среднее количество тестирований ПЦР и ИФА (также не менее 12 на 100 тысяч за последнюю неделю).

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Автор: Светлана Дудукало