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Коли українці зможуть посидіти в кафе і ресторанах: заява МОЗ

STYLERЖиття    26.05.2020 - 11:59
Коли українці зможуть посидіти в кафе і ресторанах: заява МОЗ
Коли в Україні відкриються ресторани і кафе (фото: freepik)

У МОЗ анонсували відкриття кафе і ресторанів

Повноцінна робота ресторанів і кафе може бути можлива не раніше, ніж 10 червня. На цю дату попередньо заплановано чергове ослаблення карантину в Україні.

Про це розповів Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України під час останнього брифінгу.

Чиновник каже, що з розумінням ставиться до прохань "бізнесу" відновити роботу закладів громадського харчування, але поки що епідеміологічна ситуація не дозволяє цього зробити.

"Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, зараз можлива робота відкритих терас. Крім того, робота "на винос". Що стосується повноцінної роботи ресторанів і кафе - це можливо, починаючи з 10 червня", - сказав чиновник.

Нагадаємо, що карантин в Україні вперше був ослаблений з 11 травня, наступне пом'якшення заходів відбулося 22 числа, а на 1 червня заплановані чергові зміни.

Згідно із заявою заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, з 1 червня в Україні запрацюють спортзали й басейни, а також залізничні та автомобільні міжобласні перевезення.

Для того, щоб такі зміни стали можливими, потрібно, щоб у конкретному регіоні було не більше 12 нових хворих на 100 тисяч населення (у середньому за останні 7 днів); ліжкомісць з хворими на коронавірус не більше 50%; середня кількість тестувань ПЛР та ІФА (також не менше 12 на 100 тисяч за останній тиждень).

Раніше повідомлялося, коли й за якими правилами почнуть працювати ринки в Україні.

Також ми писали, що буде з туризмом в Україні, коли і куди ми поїдемо у відпустку у 2020 році.

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Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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