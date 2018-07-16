Немовля в колодязі: поліція знайшла мати вбитої дитини

Ілюстративне фото (pixabay)

Тест ДНК підтвердив наявність спорідненості між матір'ю і дитиною

Через п'ять місяців поліція змогла встановити особу матері немовляти, якого виявили в колодязі. Про це повідомляє Житомир.info з посиланням на слова начальника Черняхівського відділення поліції Віктора Левандовського.

Згорток із загиблим немовлям виявив у лютому 2018 року 62-річний житель села Бежове Житомирської області. Він вирішив почистити колодязь і виявив в ньому пакети для сміття, в одному з яких виявилося тіло немовляти.

Слідство встановило, що новонароджена дитина пролежала в колодязі майже півроку. Після проведених слідчих заходів, правоохоронці встановили, що матір'ю цієї дитини є 30-річна жителька села Бежове. Цей факт підтвердив і аналіз ДНК.

Відомо, що у жінки вже є двоє синів, чотирьох і двох років.

Як пояснила сама горе-матір, на такий крок її підштовхнули складні життєві обставини.

"Вона свою провину визнає і стверджує, що на такий крок підштовхнули важкі життєві обставини. Її звинувачують у вбивстві новонародженої дитини", - повідомив начальник Черняхівського відділення поліції.

Порушено кримінальну справу за фактом вбивства новонародженої дитини. Жінці загрожує до п'яти років в'язниці.

Нагадаємо, у Житомирській області виявили в колодязі згорток з мертвим немовлям.

Про знайдений згорток повідомив місцевий житель, який вирішив почистити колодязь. Тіло новонародженого відправили на експертизу і встановили, що він пролежав у колодязі від 4 до 6 місяців.

Відео: STYLER.rbc.ua