Младенец в колодце: полиция нашла мать убитого ребенка

Тест ДНК подтвердил наличие родства между матерью и ребенком
Спустя пять месяцев полиция смогла установить личность матери младенца, которого обнаружили в колодце. Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на слова начальника Черняховского отделения полиции Виктора Левандовского.
Сверток с погибшим младенцем обнаружил в феврале 2018 года 62-летний житель села Бежове Житомирской области. Он решил почистить колодец и обнаружил в нем пакеты для мусора, в одном из которых оказалось тело младенца.
Следствие установило, что новорожденный ребенок пролежал в колодце почти полгода. После проведенных следственных мероприятий, правоохранители установили, что матерью этого ребенка является 30-летняя жительница села Бежове. Этот факт подтвердил и анализ ДНК.
Известно, что у женщины уже есть двое сыновей, четырех и двух лет.
Как объяснила сама горе-мать, на такой шаг ее подтолкнули сложные жизненные обстоятельства.
"Она свою вину признает и утверждает, что на такой шаг подтолкнули тяжелые жизненные обстоятельства. Ее обвиняют в убийстве новорожденного ребенка", - сообщил начальник Черняховского отделения полиции.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, в Житомирской области обнаружили в колодце сверток с мертвым младенцем.
О найденном свертке сообщил местный житель, который решил почистить колодец. Тело новорожденного отправили на экспертизу и установили, что он пролежал в колодце от 4 до 6 месяцев.
Видео: STYLER.rbc.ua