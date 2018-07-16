Младенец в колодце: полиция нашла мать убитого ребенка

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Тест ДНК подтвердил наличие родства между матерью и ребенком

Спустя пять месяцев полиция смогла установить личность матери младенца, которого обнаружили в колодце. Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на слова начальника Черняховского отделения полиции Виктора Левандовского.

Сверток с погибшим младенцем обнаружил в феврале 2018 года 62-летний житель села Бежове Житомирской области. Он решил почистить колодец и обнаружил в нем пакеты для мусора, в одном из которых оказалось тело младенца.

Следствие установило, что новорожденный ребенок пролежал в колодце почти полгода. После проведенных следственных мероприятий, правоохранители установили, что матерью этого ребенка является 30-летняя жительница села Бежове. Этот факт подтвердил и анализ ДНК.

Известно, что у женщины уже есть двое сыновей, четырех и двух лет.

Как объяснила сама горе-мать, на такой шаг ее подтолкнули сложные жизненные обстоятельства.

"Она свою вину признает и утверждает, что на такой шаг подтолкнули тяжелые жизненные обстоятельства. Ее обвиняют в убийстве новорожденного ребенка", - сообщил начальник Черняховского отделения полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Житомирской области обнаружили в колодце сверток с мертвым младенцем.

О найденном свертке сообщил местный житель, который решил почистить колодец. Тело новорожденного отправили на экспертизу и установили, что он пролежал в колодце от 4 до 6 месяцев.

Видео: STYLER.rbc.ua