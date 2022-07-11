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Молодша донька Ребрик підкорила виконанням хіта "Ой у лузі червона калина": до мурашок

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Понеділок 11 липня 2022 16:58
Молодша донька Ребрик підкорила виконанням хіта "Ой у лузі червона калина": до мурашок Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик підкорила мережу зворушливим відео зі своєю молодшою дочкою Поліною. Чотирирічна дівчинка проникливо виконала гучний хіт "Ой у лузі червона калина".

Ролик знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, Поліна сидить на порозі будинку і раптом починає співати пісню, яка з початку вторгнення Росії піднімає бойовий дух і настрій мільйонам українців. Малятко ще нечітко вимовляє всі слова, проте дуже старається і співає з почуттям.

"Господи, як же хочеться, щоб усі наші діти були щасливі! Щоб не ховалися по підвалах, не лякалися грози, плутаючи її гуркіт з шумом вибухів, щоб не сумували за своїми іграшками, садочками і школами десь на чужині, щоб не мріяли про повернення додому, а були вдома. Ще жодну пісню, жоден віршик Полюня так швидко не вчила!" - написала під відео Ребрик.

Підписники ведучої прийшли в захват від такого виконання композиції і відзначили, що її дочка зворушила їх до мурашок.

Відзначимо, що Лілія разом з чоловіком Андрієм Диким знаходяться в Києві, а ось дочок Діану і Поліну вони відправили до батьків артистки в Чернівці. Акторка зізналась, що життя на два міста дається їй нелегко.

"Це дуже важко, ми завжди звикли бути разом. Це було дуже складне рішення. Але ми, як батьки, включили холодний розум і подумали, що наразі все-таки там спокійніше. Ми пояснили їм. Вони так подорослішали за цей час, так багато всього розуміють, ставлять такі питання і говорять такі слова, які батькам від своїх дітей не хотілося б чути", - розповіла Ребрик в програмі Зірковий шлях.

Раніше ми писали, що сліпий хлопчик з Ірпеня, який вижив, запізнившись на розстріляний автобус, заспівав"Ой у лузі червона калина".

Ми також повідомляли, що маленька українка переспівала "Ой у лузі червона калина" і стала зіркою мережі.

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Лілія Ребрик
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