Младшая дочь Ребрик покорила исполнением хита "Ой у лузі червона калина": до мурашек

Так, Полина сидит на пороге дома и вдруг начинает петь песню, которая с начала вторжения России поднимает боевой дух и настроение миллионам украинцев. Малышка еще нечетко выговаривает все слова, однако очень старается и поет с чувством.

"Господи, как же хочется, чтобы все наши дети были счастливы! Чтобы не прятались по подвалам, не пугались грозы, путая ее грохот с шумом взрывов, чтобы не скучали по своим игрушкам, садикам и школам где-нибудь на чужбине, чтобы не мечтали о возвращении домой, а были дома. Еще ни одну песню, ни один стишок Полюня так быстро не учила!" - написала под видео Ребрик.

Подписчики ведущей пришли в восторг от такого исполнения композиции и отметили, что ее дочь растрогала их до мурашек.

Отметим, что Лилия вместе с мужем Андреем Диким находятся в Киеве, а вот дочерей Диану и Полину они отправили к родителям артистки в Черновцы. Актриса призналась, что жизнь на два города дается ей нелегко.

"Это очень тяжело, мы всегда привыкли быть вместе. Это было очень сложное решение. Но мы, как родители, включили холодный ум и подумали, что все-таки там спокойнее. Мы объяснили им. Они так повзрослели за это время, так много всего понимают, задают такие вопросы и говорят такие слова, которые родителям от своих детей не хотелось бы слышать", - рассказала Ребрик в программе Зірковий шлях.