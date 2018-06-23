"Мені все одно": Трамп пояснив провокаційне вбрання дружини

На зустріч з дітьми-мігрантами Меланія одягла куртку з написом, який шокував багатьох американців

Перша леді США Меланія Трамп відвідала центр утримання дітей в штаті Техас на кордоні з Мексикою, яких на час розлучили з їх сім'ями - їх батьки незаконно перетинали кордон.

На зустріч Меланія наділу зелену куртку з написом "Мені дійсно все одно. А вам?".

Фото: Меланія Трамп (edition.cnn.com)

Як тільки про це дізналися, ЗМІ стали припускати, що першій леді все одно на проблеми мігрантів і зокрема на дітей.

Дональд Трамп пояснив, що означало ж насправді приховане послання Меланії, написавши пост на своїй офіційній сторінці в Twitter.

"Напис на куртці Мелані "Мені дійсно все одно. А вам?" відноситься до фейкових новин. Меланія знає, наскільки вони нечесні, і вона дійсно більше не турбуватиметься про це!" - повідомляється в публікації.

Скріншот поста Дональда Трампа (twitter.com/realDonaldTrump)

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