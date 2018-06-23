"Мне все равно": Трамп объяснил провокационный наряд супруги

На встречу с детьми-мигрантами Мелания надела куртку с надписью, которая повергла в шок многих американцев
Первая леди США Мелания Трамп посетила центр содержания детей в штате Техас на границе с Мексикой, которых на время разлучили с их семьями - их родители незаконно пересекали границу.
На встречу Мелания надела зеленую куртку с надписью "Мне действительно все равно. А вам?".
Фото: Мелания Трамп (edition.cnn.com)
Как только об этом узнали, СМИ стали предполагать, что первой леди все равно на проблемы мигрантов и в частности на детей.
Дональд Трамп объяснил, что значило на самом деле скрытое послание Мелании, написав пост на своей официальной странице в Twitter.
"Надпись на куртке Мелани "Мне действительно все равно. А вам?" относится к фейковым новостям. Мелания знает, насколько они нечестные, и она действительно больше не беспокоится об этом!" - сообщается в публикации.
Скриншот поста Дональда Трампа (twitter.com/realDonaldTrump)
Напомним, российский журналист Юрий Дудь разгневал сеть словами о "братском народе".
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