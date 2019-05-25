Багато вередував: неадекватна няня вбила дитину через особисту неприязнь

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25-річній вбивці загрожує термін

У Росії Архангельської області няня вбила дворічного вихованця, оскільки той багато вередував. Про це інформує росЗМІ, посилаючись на слова Вадима Кучина, старшого прокурора кримінально-судового відділу Прокуратури.

Наголошується, що агресивна жінка змусила дитину з'їсти кашу, в яку було додано 50 грамів солі. Перелякана дитина заплакала та почала відвертатися, але зловмисниця силою заштовхувала йому в рот їжу.

Зрештою доза солі виявилася смертельною, малюк втратив свідомість та помер у лікарні. Після цього 25-річну Яну Дейнешуд суд засудив до 14 років виправної колонії, незважаючи на затвердження дівчини, що вона не хотіла смерті дитини.

"Ні одній людині, навіть дорослій, неможливо фізіологічно її спожити. Мова йде про навмисне насильницьке вживання. І саме тому ми пропонували кваліфікувати дії підсудної як умисне заподіяння смерті людині - вбивство. Суд з нами погодився", - сказав Вадим Кучин.

Відео: YouTube/gtrkPomorie)

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