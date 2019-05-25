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Много капризничал: неадекватная няня убила ребенка из-за личной неприязни

STYLERЖизнь    25.05.2019 - 09:34
Много капризничал: неадекватная няня убила ребенка из-за личной неприязни
Иллюстративное фото (pixabay)

25-летней убийце грозит срок

В России Архангельской области няня убила двухлетнего воспитанника, поскольку тот много капризничал. Об этом информирует росСМИ, ссылаясь на слова Вадима Кучина, старшего прокурора уголовно-судебного отдела Прокуратуры.

Отмечается, что агрессивная женщина заставила ребенка съесть кашу, в которую было добавлено 50 граммов соли. Ребенок в испуге заплакал и начал отворачиваться, но злоумышленница силой заталкивала ему в рот еду.

В конечном итоге доза соли оказалась смертельной, малыш потерял сознание и скончался в больнице. После этого 25-летнюю Яну Дейнешуд суд приговорил к 14 годам исправительной колонии, несмотря на утверждения девушки, что она не хотела смерти ребенка.

"Ни одному человеку, даже взрослому, невозможно физиологически ее употребить. Речь идет об умышленном насильственном употреблении. И именно поэтому мы предлагали квалифицировать действия подсудимой как умышленное причинение смерти человеку, то есть убийство. Суд с нами согласился", - сказал Вадим Кучин.

Видео: (YouTube/gtrkPomorie)

Напомним, в Мариуполе школьники избили сверстника и снимали издевательства на видео, после чего опубликовали ролик в интернете.

Также сообщалось о том, что в Харькове напали на известного активиста "Национального корпуса". Двое неизвестных избивали мужчину кастетами.

Ранее сообщалось, что на Арнольда Шварценеггера напали в Южной Африке. В сеть попало видео, на котором мужчина в прыжке двумя ногами ударил легендарного актера в спину.

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