Частину українців можуть позбавити пільг і субсидій: що відомо

Багатодітні сім'ї користуються пільгами, які залежать від доходу сім'ї
Виплати багатодітним сім'ям в Україні офіційно стартували 1 квітня 2019 року. Вже зараз в Управлінні праці та соціального захисту населення можна оформити відповідні документи і чекати нарахування коштів.
Однак така, здавалося б, проста процедура, також має ряд підводних каменів - через збільшення загального сімейного доходу багатодітні сім'ї можуть залишитися без пільг і субсидій.
Якими ж пільгами сьогодні користуються багатодітні сім'ї:
Виплати багатодітним сім'ям можуть позбавити їх пільг та субсидій (фото: pixabay.com)
Але, справа в тому, що пільга на користування комунальними послугами (квартплата, газ, електрика, вода) надається тільки тим сім'ям, чий сумарний дохід у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує сумарний прожитковий мінімум.
З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум для працездатного дорослого становить 1921 грн, для дітей віком від 6 до 18 років - 2027 грн, для дітей до 6 років - 1626 грн.
Так, якщо ваша сім'я складається з двох дорослих, одну дитину старше 6 років і двох дітей віком до шести, ваш прожитковий мінімум становитиме 9121 грн. А оскільки ви будете отримувати додаткові 3400 гривень (за двох дітей до шести років), ви просто можете втратити пільги на оплату комунальних послуг, якщо навіть удвох отримуєте лише мінімальну зарплату.
Те ж саме відноситься і субсидій, які також залежать від сумарного доходу сім'ї.
Виплати багатодітним сім'ям можуть позбавити їх пільг та субсидій (фото: pixabay.com)
Для отримання додаткових виплат необхідно підготувати такий перелік документів:
У Мінсоцполітики також зазначають, що гроші можна буде отримувати через "Укрпошту".
Нагадаємо, родини, в яких виховуються троє і більше дітей зможуть отримувати щомісяця 1700 гривень до досягнення дитиною шести років. Якщо ж багатодітна сім'я виховує кілька дітей віком до шести років, держава буде виплачувати допомогу на кожну дитину до 6 років.
Також варто знати, що батьки трьох дітей, які стали багатодітними після народження двійні або трійні зможуть отримувати щомісячну виплату на всіх дітей, яким ще немає шести років.