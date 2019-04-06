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Частину українців можуть позбавити пільг і субсидій: що відомо


Багатодітні сім'ї користуються пільгами, які залежать від доходу сім'ї

Виплати багатодітним сім'ям в Україні офіційно стартували 1 квітня 2019 року. Вже зараз в Управлінні праці та соціального захисту населення можна оформити відповідні документи і чекати нарахування коштів.

Однак така, здавалося б, проста процедура, також має ряд підводних каменів - через збільшення загального сімейного доходу багатодітні сім'ї можуть залишитися без пільг і субсидій.

Якими ж пільгами сьогодні користуються багатодітні сім'ї:

  • 50% знижка плати за користування житлом (квартплата).
  • 50% знижка на комунальні послуги (газопостачання та електропостачання, знижка на користування холодною водою залежить від кількості використаної води та кількості зареєстрованих у помешканні людей, які не належать до багатодітної сім'ї, приміром, бабусі й дідусі).
  • 50% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, у разі якщо будинок не має центрального опалення.
  • 50% знижка на встановлення стаціонарного телефону (знижку на абонплату "Укртелеком" не надає).
  • Діти з багатодітних сімей мають право на безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів, а також на безкоштовне оздоровлення.
  • Багатодітним сім'ям в Києві також надається можливість безкоштовно користуватися всім комунальним транспортом, включаючи метро і фунікулер.
  • 50% знижка на харчування в державних дитячих садах.

Виплати багатодітним сім'ям можуть позбавити їх пільг та субсидій (фото: pixabay.com)

Але, справа в тому, що пільга на користування комунальними послугами (квартплата, газ, електрика, вода) надається тільки тим сім'ям, чий сумарний дохід у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує сумарний прожитковий мінімум.

З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум для працездатного дорослого становить 1921 грн, для дітей віком від 6 до 18 років - 2027 грн, для дітей до 6 років - 1626 грн.

Так, якщо ваша сім'я складається з двох дорослих, одну дитину старше 6 років і двох дітей віком до шести, ваш прожитковий мінімум становитиме 9121 грн. А оскільки ви будете отримувати додаткові 3400 гривень (за двох дітей до шести років), ви просто можете втратити пільги на оплату комунальних послуг, якщо навіть удвох отримуєте лише мінімальну зарплату.

Те ж саме відноситься і субсидій, які також залежать від сумарного доходу сім'ї.

Виплати багатодітним сім'ям можуть позбавити їх пільг та субсидій (фото: pixabay.com)

Для отримання додаткових виплат необхідно підготувати такий перелік документів:

  • Свідоцтво про багатодітну сім'ю (оригінал і копія);
  • Свідоцтво дитини з багатодітної сім'ї (видається з 6 років, оригінал та копія);
  • Свідоцтва про народження всіх дітей (оригінал і копія);
  • Паспорти батьків (оригінал та копія);
  • Ідентифікаційний номер платника податків (того з батьків, хто буде отримувати гроші, оригінал і копія);
  • Реквізити, на які будуть нараховуватись кошти

У Мінсоцполітики також зазначають, що гроші можна буде отримувати через "Укрпошту".

Нагадаємо, родини, в яких виховуються троє і більше дітей зможуть отримувати щомісяця 1700 гривень до досягнення дитиною шести років. Якщо ж багатодітна сім'я виховує кілька дітей віком до шести років, держава буде виплачувати допомогу на кожну дитину до 6 років.

Також варто знати, що батьки трьох дітей, які стали багатодітними після народження двійні або трійні зможуть отримувати щомісячну виплату на всіх дітей, яким ще немає шести років.

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