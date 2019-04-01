Просто так не виплатять: як оформити додаткову допомогу на дітей

Допомога багатодітним сім'ям - як оформити документи (колаж РБК-Україна)

Виплати багатодітним родинам мають стартувати вже від 1 квітня 2019 року

Виплати багатодітним родинам офіційно мають стартувати 1 квітня 2019 року. Однак в управліннях праці ще не почали оформлення заяв від батьків. Styler дізнався, коли почнуть приймати заяви, який перелік документів треба мати при собі та куди треба звертатися по допомогу.

До слова, в Управлінні праці та соціального захисту населення зазначають, що автоматично виплати не будуть нікому нараховуватися. Щоб їх отримувати треба обов'язково написати відповідну заяву і надати документи.

Родини, в яких виховуються троє і більше дітей зможуть отримувати щомісяця 1700 гривень до досягнення дитиною шести років. Якщо ж багатодітна сім'я виховує кілька дітей віком до шести років, держава виплачуватиме допомогу на кожну дитину до 6 років.

Також варто знати, що батьки трьох дітей, які стали багатодітними після народження двійні або трійні зможуть отримувати щомісячну виплату на всіх дітей, яким ще нема шести років.

Кореспондент Styler з'ясував, який перелік документів треба надати в районне управління праці. Також в управлінні повідомили, що вони "вже отримали постанову від 13 березня, однак ще зарано їхати для написання заяви". Там попросили додатково телефонувати і підготувати відповідні документи заздалегідь.

Допомога багатодітним сім'ям - як оформити документи (фото: pixabay.com)

Для отримання додаткових виплат необхідно підготувати такий перелік документів:

Свідоцтво про багатодітну родину (оригінал і ксерокопія);

Свідоцтва про народження всіх дітей (оригінал і ксерокопія);

Паспорти батьків (оригінал і ксерокопія);

Реквізити, на які будуть нараховуватися кошти.

В Мінсоцполітики також зазначають, що гроші можна буде отримувати через "Укрпошту".

В Управлінні праці та соціального захисту населення треба написати відповідну заяву. Навіть якщо у вас є свідоцтво про багатодітну родину і діючі реквізити, на які ви вже отримуєте виплати при народженні дитини, додаткову допомогу багатодітним родинам вам не оформлять автоматично.

Якщо ж у вас закінчився термін дії банківської карти, на яку ви отримували щомісячні виплати на дитину, вам варто звернутися до відділення банку і оформити нову платіжну картку.

Також важливо пам'ятати, що спеціалісти управління праці працюють за попереднім записом, який можна оформити за телефоном.

Раніше ми писали про те, що в органах соціального захисту населення мамам кажуть, що порядок нарахування поки не встановлено, документів немає і пропонують звернутися через кілька тижнів.