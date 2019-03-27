Виплати багатодітним сім'ям: мамам відмовляють в оформленні

Виплати багатодітним сім'ям (unsplash.com)

Багатодітні мами скаржаться, що механізм нарахування допомоги все ще не відпрацьований

Виплати багатодітним сім'ям обіцяли підвищити вже з 1 квітня 2019 року, проте на даний момент в органах соціального захисту населення мамам кажуть, що порядок нарахування поки не встановлено, документів немає і пропонують звернутися через кілька тижнів.

З'ясувалося, що автоматичного нарахування виплат багатодітним сім'ям не буде і батькам доведеться самостійно звертатися в органи соціального захисту населення із заявами, а також принести для підтвердження великий список документів.

У деяких територіальних органах соціального захисту населення українцям розповіли, які документи необхідні, але при пред'явленні всього пакету ввічливо відмовляють і рекомендують звертатися не раніше, ніж 10 квітня.

Як розповіла редактору Styler мама трьох хлопчиків з Києва, їй в соцзабезі повідомили, що жодних документів на оформлення виплат багатодітним сім'ям ще не надсилали і запропонували зателефонувати на початку квітня.

"Щось у мене закралася нехороша підозра щодо анонсовних виплат для багатодітних сімей. Як роз'яснили у Мінсоці, автоматично ці виплати нараховуватися не будуть, а треба йти до соцзабезів, оформлювати документи. Дзвоню до свого відділення праці, щоб записатися. . "А у нас ще немає документів", - говорить жіночка. "А коли дзвонити?" - питаю я? "На початку місяця". Тобто, після першого туру", - розповіла багатодітна мама Вікторія.

Ще одна мама, яка виховує трьох дітей, повідомила, що в районному соцзабезі їй відповіли, що жодних документів і вказівок згори вони не отримували.

"Ніякої інформації немає. Зателефонуйте в п'ятницю. Так, у ЗМІ пишуть, які документи треба подати, але в управління праці та соцзахисту жодних вказівок згори не давали. Коли буде опубліковано постанову, тоді буде зрозуміло, за якою методикою будуть працювати", - розповіла Світлана.

Виплати багатодітним сім'ям (unsplash.com)

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що на сайті вже є детальна інструкція про те, як багатодітним сім'ям отримати додаткові виплати і зазначили, що у разі відмови в оформленні батьки можуть звертатися зі скаргами.

Право на додаткову допомогу мають сім'ї, які виховують троє і більше дітей, яким ще не виповнилося 6 років. На кожну дитину, якій не виповнилося 6 років, буде нараховуватися щомісячна допомога в розмірі 1700 гривень.

Для того, щоб оформити допомогу на дитину, мамі або татові потрібно звернутися в найближче відділення соціального захисту населення і написати заяву на отримання грошей.

При собі необхідно мати оригінал та копію свідоцтва багатодітної сім'ї, без якого оформити допомогу буде неможливо, та свідоцтва про народження дітей.

Виплату будуть здійснювати через Укрпошту або уповноважений державою банк на соціальні виплати за вибором сім'ї. Якщо сім'я отримує щомісячну допомогу при народженні, вона може надати реквізити банківської картки, на яку зараховуються 860 грн.

Навіть якщо дитині вже виповнилося 5 років – допомогу оформляти теж варто.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українцям істотно збільшують виплати і пояснювали, де і як їх можна отримати.

А також розповідали про те, що експерт пояснив, для чого в 2019 році українцям призначили додаткові виплати.