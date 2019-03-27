Виплати багатодітним сім'ям: мамам відмовляють в оформленні

Багатодітні мами скаржаться, що механізм нарахування допомоги все ще не відпрацьований
Виплати багатодітним сім'ям обіцяли підвищити вже з 1 квітня 2019 року, проте на даний момент в органах соціального захисту населення мамам кажуть, що порядок нарахування поки не встановлено, документів немає і пропонують звернутися через кілька тижнів.
З'ясувалося, що автоматичного нарахування виплат багатодітним сім'ям не буде і батькам доведеться самостійно звертатися в органи соціального захисту населення із заявами, а також принести для підтвердження великий список документів.
У деяких територіальних органах соціального захисту населення українцям розповіли, які документи необхідні, але при пред'явленні всього пакету ввічливо відмовляють і рекомендують звертатися не раніше, ніж 10 квітня.
Як розповіла редактору Styler мама трьох хлопчиків з Києва, їй в соцзабезі повідомили, що жодних документів на оформлення виплат багатодітним сім'ям ще не надсилали і запропонували зателефонувати на початку квітня.
"Щось у мене закралася нехороша підозра щодо анонсовних виплат для багатодітних сімей. Як роз'яснили у Мінсоці, автоматично ці виплати нараховуватися не будуть, а треба йти до соцзабезів, оформлювати документи. Дзвоню до свого відділення праці, щоб записатися. . "А у нас ще немає документів", - говорить жіночка. "А коли дзвонити?" - питаю я? "На початку місяця". Тобто, після першого туру", - розповіла багатодітна мама Вікторія.
Ще одна мама, яка виховує трьох дітей, повідомила, що в районному соцзабезі їй відповіли, що жодних документів і вказівок згори вони не отримували.
"Ніякої інформації немає. Зателефонуйте в п'ятницю. Так, у ЗМІ пишуть, які документи треба подати, але в управління праці та соцзахисту жодних вказівок згори не давали. Коли буде опубліковано постанову, тоді буде зрозуміло, за якою методикою будуть працювати", - розповіла Світлана.
Виплати багатодітним сім'ям (unsplash.com)
У Міністерстві соціальної політики повідомили, що на сайті вже є детальна інструкція про те, як багатодітним сім'ям отримати додаткові виплати і зазначили, що у разі відмови в оформленні батьки можуть звертатися зі скаргами.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українцям істотно збільшують виплати і пояснювали, де і як їх можна отримати.
А також розповідали про те, що експерт пояснив, для чого в 2019 році українцям призначили додаткові виплати.