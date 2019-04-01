ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Просто так не выплатят: как оформить дополнительное пособие на детей

STYLERЖизнь    01.04.2019 - 10:29
Просто так не выплатят: как оформить дополнительное пособие на детей
Помощь многодетным семьям - как оформить документы (коллаж РБК-Украина)

Выплаты многодетным семьям должны стартовать уже 1 апреля 2019 года

Выплаты многодетным семьям официально должны стартовать 1 апреля 2019 года. Однако в управлениях труда еще не начали оформление заявлений от родителей. Styler узнал, когда начнут принимать заявления, какой перечень документов надо иметь при себе и куда обращаться за помощью.

К слову, в Управлении труда и социальной защиты населения отмечают, что автоматически выплаты не будут никому начисляться. Чтобы их получать нужно обязательно написать соответствующее заявление и предоставить документы.

Семьи, в которых воспитываются трое и более детей смогут получать ежемесячно 1700 гривен до достижения ребенком шести лет. Если же многодетная семья воспитывает несколько детей в возрасте до шести лет, государство будет выплачивать пособие на каждого ребенка до 6 лет.

Также стоит знать, что родители трех детей, которые стали многодетными после рождения двойни или тройни смогут получать ежемесячную выплату на всех детей, которым еще нет шести лет.

Корреспондент Styler выяснил, какой перечень документов надо предоставить в районное управление труда. Также в управлении сообщили, что они "уже получили постановление от 13 марта, однако еще рано ехать для написания заявления". Там попросили дополнительно прозванивать и подготовить соответствующие документы заранее.

Просто так не выплатят: как оформить дополнительное пособие на детей

Помощь многодетным семьям - как оформить документы (фото: pixabay.com)

Для получения дополнительных выплат необходимо подготовить такой перечень документов:

  • Свидетельство о многодетной семье (оригинал и ксерокопия);
  • Свидетельства о рождении всех детей (оригинал и ксерокопия);
  • Паспорта родителей (оригинал и ксерокопия);
  • Реквизиты, на которые будут начисляться средства.

В Минсоцполитики также отмечают, что деньги можно будет получать через "Укрпочту".

В Управлении труда и социальной защиты населения надо написать соответствующее заявление. Даже если у вас есть свидетельство о многодетной семье и действующие реквизиты, на которые вы уже получаете выплаты при рождении ребенка, дополнительное пособие многодетным семьям вам не оформят автоматически.

Если же у вас закончился срок действия банковской карты, на которую вы получали ежемесячные выплаты на ребенка, вам стоит обратиться в отделение банка и оформить новую платежную карту.

Также важно помнить, что специалисты управления труда работают по предварительной записи, которую можно оформить по телефону.

Ранее мы писали о том, что в органах социальной защиты населения мамам говорят, что порядок начисления пока не установлен, документов нет и предлагают обратиться через несколько недель.

Украинцам существенно увеличивают выплаты: как и где получить деньги Кому повысят зарплаты с 1 февраля в Украине: суммы и должности
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины выплаты
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь