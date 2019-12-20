Модель Playboy знялася в кліпі української рок-групи

Гурт Epolets презентувала відео на пісню "Блищи". В цьому кліпі є все: диско-вечірка, привабливі дівчата і стильні ефекти 80-х років. Одним словом, кліпмейкеру Віктора Скуратівському вдалося перетворити одну з локацій у справжню вечірку.

Зазначимо, що головну роль у відео зіграла модель журналу Playboy Адель Вакула.

"У виборі головної героїні не стояло ніяких питань. Енергетика Адель, її погляд і притаманна сексуальна зухвалість відповідають посилу наших пісень", - розповідає вокаліст команди Павло Варениця.

Кадр з кліпу "Блищи"

За сюжетом саме Адель викрадають хлопці. Далі в кадрі божевільний дрифт від відомого українського гонщика Віталія Геращенка. Адель привозять в диско-лігво, де вже є більше 30 інших дівчат в масках і спокусливих боді. Актрис набирали серед прихильниць. Деякі з них їхали спеціально на зйомки з інших міст. Масовка вийшла дуже гарячою і надзвичайно різноманітною - серед дівчат виявилися таролог з одинадцятирічним досвідом, а також чемпіонка бодібілдингу Аліса Холлі - володарка золота в Україні і двічі віце-чемпіонка Європи.

Пристрасні танці тривають цілу ніч. Героїня Адель отримує свою маску і втрачає контроль, повністю занурившись в атмосферу. Вранці музиканти закривають двері до таємної вечірки і відправляються на пошуки наступної жертви.

Безліч деталей роблять цю відеороботу динамічною і яскравою. Тут є все: і попсові картинки, і брутальні сцени в стилі Террі Річардсона, і кіно-естетика в стилі 80-х, а також групові сцени з дівчатами і хлопцями на межі.

EPOLETS - Блищи