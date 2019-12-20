Модель Playboy снялась в клипе украинской рок-группы

Группа Epolets презентовала видео на песню "Блищи". В этом клипе есть все: диско-вечеринка, привлекательные девушки и стильные эффекты 80-х годов. Одним словом, клипмейкеру Виктору Скуратовскому удалось превратить одну из локаций в настоящую вечеринку.

Отметим, что главную роль в видео сыграла модель журнала Playboy Адель Вакула.

"В выборе главной героини не стояло никаких вопросов. Энергетика Адель, ее взгляд и присущая сексуальная дерзость соответствуют посылу наших песен", - рассказывает вокалист команды Павел Вареница.

Кадр из клипа "Блищи"

По сюжету именно Адель похищают ребята. Далее в кадре безумный дрифт от известного украинского гонщика Виталия Геращенко. Адель привозят в диско-логово, где уже есть более 30 других девушек в масках и соблазнительных боди. Актрис набирали среди поклонниц. Некоторые из них ехали специально на съемки из других городов. Массовка получилась очень горячей и чрезвычайно разнообразной - среди девушек оказались таролог с одиннадцатилетним опытом, а также чемпионка бодибилдинга Алиса Холли - обладательница золота в Украине и дважды вице-чемпионка Европы.

Страстные танцы продолжаются всю ночь. Героиня Адель получает свою маску и теряет контроль, полностью погрузившись в атмосферу. Утром музыканты закрывают двери к тайной вечеринке и отправляются на поиски следующей жертвы.

Множество деталей делают эту видеоработу динамичной и яркой. Здесь есть все: и попсовые картинки, и грубые сцены в стиле Терри Ричардсона, и кино-эстетику в стиле 80-х, а также групповые сцены с девушками и парнями на грани.

EPOLETS - Блищи