Чи можуть скоротити працівника під час лікарняного: точна відповідь

Згідно з Кодексом законів про працю України працівника в період його непрацездатності скоротити не можуть, але є винятки. Чи отримає звільнений співробітник при цьому виплати за лікарняний - читайте в нашому матеріалі.

За словами Яни Ягодовської, головного інспектора Управління державної служби України з питань праці Полтавської області, стаття 492 КЗпП України говорить, що працівника про майбутнє звільнення повинні персонально письмово повідомити. При цьому час перебування на лікарняному або у відпустці з цього терміну не виключається, пише пресслужба Управління Держпраці в області.

Тим не менш, ч. 3 ст. 40 говорить, що роботодавець за власною ініціативою не може звільнити людину в період її непрацездатності. Винятки становлять випадки, коли підприємство повністю ліквідують, або ж працівник більш як чотири місяці підряд не був на роботі внаслідок тимчасової непрацездатності.

В ситуації, зазначеній вище, звільнення відбувається в перший же робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності за графіком роботи. При цьому другий раз працівника, який був на лікарняному, повідомляти про звільнення і змінювати терміни, не потрібно.

"А ось листок непрацездатності потрібно буде оплатити повністю, оскільки він був виданий ще під час перебування працівника в трудових відносинах з роботодавцем (останнім днем трудових відносин є день звільнення і він також включається до цього періоду)", - сказано в повідомленні.

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