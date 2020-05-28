Могут ли сократить работника во время больничного: точный ответ

Согласно Кодексу законов о труде Украины работника в период его нетрудоспособности сократить не могут, но есть исключения. Получит ли уволенный сотрудник при этом выплаты за больничный - читайте в нашем материале.

По словам Яны Ягодовской, главного инспектора Управления государственной службы Украины по вопросам труда Полтавской области, статья 492 КЗоТ Украины говорит, что работника о предстоящем увольнении должны персонально в письменном виде уведомить. При этом время нахождения на больничном или в отпуске из этого срока не исключается, пишет пресс-служба Управления Гоструда в области.

Тем не менее, ч. 3 ст. 40 говорит, что работодатель по собственной инициативе не может уволить человека в период его нетрудоспособности. Исключения составляют случаи, когда предприятие полностью ликвидируют, либо же работник более четырех месяцев подряд не являлся вследствие временной нетрудоспособности.

В ситуации, обозначенной выше, увольнение происходит в первый же рабочий день после окончания временной нетрудоспособности по графику работы. При этом второй раз работника, который был на больничном, уведомлять про увольнение и изменять сроки, не нужно.

"А вот листок нетрудоспособности нужно будет оплатить полностью, поскольку он был выдан еще во время пребывания работника в трудовых отношениях с работодателем (последним днем трудовых отношений является день увольнения и он также включается до этого периода)", - сказано в сообщении.

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