Не можуть поїхати додому: в які пастки потрапляють українські заробітчани за кордоном

Заробітчани (Колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, які неприємні ситуації можуть статися з українцями за кордоном

Українці, які кинулися за кордон у пошуках хорошого заробітку, часто опиняються в ситуації, коли у них відбирають паспорти і вони не можуть не те , щоб додому поїхати, але і навіть звернутися за допомогою. При чому від таких неприємностей не застраховані навіть ті, хто офіційно оформляє собі біометричний паспорт і їде в безвізові країни.

"Ми зараз займаємося випадком хлопця, якого в Польщу запросив його давній знайомий. Він працював у передмісті Варшави в таксі Uber. Хлопець приїхав по безвизу (на 90 днів). Працював 2 місяці. Йому надали житло і автомобіль. Хлопець 2 місяці пропрацював, і йому сказали, що він винен 1500 злотих. Забрали у нього паспорт і сказали, щоб відпрацьовував. В результаті у нього зараз немає паспорта, і він не може повернутися в Україну, при цьому у нього закінчується термін дозволу на перебування в країні", - розповіла журналіст Олена Голубєва для видання 112.ua.

Молодий чоловік звернувся в посольство, щоб зробити новий документ, але там йому повідомили, що за виготовлення документа потрібно заплатити гроші, яких у нього немає. Крім того, у нього не було житла і йому довелося ночувати прямо в машині. Допомога українцю надала Міжнародна організації міграції, яка надала йому житло і продукти харчування. Голова профспілки "Трудова солідарність" Віталій Махинько повідомив, що українцю допомогли ініціювати звернення в поліцію і питання вже вирішується.

Як пояснюють експерти, якщо у таких ситуаціях люди починають скаржитися, то їх просто викидають на вулицю, без грошей і документів. У Польщі дуже часто українці залишаються без зарплати за останній місяць роботи. Однак подібні ситуації бувають також у Чехії, Норвегії, Фінляндії та Бельгії.

Заробітчани часто опиняються у неприємних ситуаціях за кордоном (twitter.com/GolosKarpat)

Експерт з питань трудової міграції в Норвегію Денис Вороненков пояснив, що в більшості країн таких працівників вважають нелегалами і ставлення до них відповідне.

"Ти ніяк не захищений, не можеш звернутися в поліцію, розраховувати на медичну допомогу. Був випадок, коли українець, який працював нелегально, зламав ногу. Йому не допомогли ні в одному лікувальному закладі Норвегії, тому що у нього не було страховки. Всі відмовили. Довелося самому, за допомогою знайомої медсестри, теж, до речі, українки, накладати собі шину", — розповів Вороненков.

Однак є й зворотна сторона медалі – у ЄС недолюблюють працівників з пострадянського простору, так як часто стикалися з тим, що вони часто залишають роботу і йдуть на більш прибуткову.

"Якщо знаходять десь оплату вище, вони просто розвертаються і їдуть, не кажучи ні слова. З іншого боку, роботодавцям доводиться миритися з українськими трудовими мігрантами, тому що їх праця набагато дешевше, ніж громадян Євросоюзу", — пояснив Вороненков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українським заробітчанам платять у Європі.

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