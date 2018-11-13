Можуть викликати на допити: в Одесі Аднан Ківан підставив своїх інвесторів

Аднан Ківан (фото: dumskaya.net)

Скандальний забудовник не відображав у декларації частину проданої нерухомості

В Одесі Аднан Ківан, який шантажує ріелторів, підставив своїх інвесторів і тепер жителів ряду "Жемчужин" можуть викликати на допити.

Як пише ForUm, заарештованим залишається майно будівельної компанії "Кадорр груп", вилучене під час обшуків співробітниками СБУ.

Колегія суддів Апеляційного суду Києва не задовольнила апеляційну скаргу адвоката Аднана Ківана. Таким чином, готівкові гроші (більше 20 млн грн), печатки і факсиміле кількох десятків фірм, що входять в "Кадорр груп, а також оргтехніка, комп'ютери та електронні носії інформації, як і раніше, знаходяться у правоохоронців з метою подальших слідчих дій.

У ході слідчих дій, правоохоронці з'ясували, що скандальний забудовник не відображав у декларації частину проданої нерухомості, отримуючи кошти готівкою. Гроші використовувалися в схемі фінансування тероризму за участю екс-депутата-втікача Одеської міської ради, сепаратиста Ігоря Маркова. Політик оголошений в міжнародний розшук, а ховається він на території Росії. Отримані кошти він направляв терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

У схемі Ківана з готівкою були задіяні ряд фірм, що входять в "Кадорр груп".

Примітно, що більша частина цих компаній обслуговують ряд "Жемчужин" скандального забудовника. Багато з них є керуючими в ряді житлових комплексів:

ООО "Міра" (ЄДРПОУ 25415216),

ООО "Рузана-Плюс" (ЄДРПОУ 33799175),

ЧП "Інтерінвестстрой" (ЄДРПОУ 34674268),

ООО "ОСОБА_14 Зерно" (ЄДРПОУ 41213575),

ООО "Алькабір-Строй" (ЄДРПОУ 39108669),

ООО "Аль-Карім" (ЄДРПОУ 38721611),

"Алькарім- Буд" (ЄДРПОУ 39109091),

ООО "Алькор-8" (ЄДРПОУ 31079552),

ООО "Альматін" (ЄДРПОУ 39031015),

ООО "Аль-Софія" (ЄДРПОУ 40079647),

ООО "Арт Констракшен" (ЄДРПОУ 39982328),

ООО "Бізнес Інвест Плюс" (ЄДРПОУ 37009700),

ООО "Благо-Інвест Плюс" (ЄДРПОУ 35696609),

ООО "Благо- Єтрой" (ЄДРПОУ 34169528),

ООО "Валео-Інвест" (ЄДРПОУ 34996142),

ООО "Глорі Плюс" (ЄДРПОУ 02651150),

ООО "Діана-Плюс" (ЄДРПОУ 33799002),

ООО "Емір-Єтрой" (ЄДРПОУ 39872150),

ООО "Кадор Групп" (ЄДРПОУ 37136893),

ООО "Кадор" (ЄДРПОУ 32521455),

ООО "Кадор-Отель" (ЄДРПОУ 39108978),

ООО "Кадорр- Каманіна" (ЄДРПОУ 40084353),

ООО "Кадорр-Київ Плюс" (ЄДРПОУ 40456653),

ООО "Кадорр-Україна" (ЄДРПОУ 40391848),

ООО "Кадор-Трейд" (ЄДРПОУ 39731044).

За інформацією правоохоронців, протягом 2015-2017 років ці компанії отримали близько 250 млн грн. Пізніше ця сума перераховувалася на рахунки підконтрольних фіктивних фірм, керівники та засновники яких були зареєстровані на територіях "ДНР", "ЛНР" і Криму.

З урахуванням того, що слідство триває і адвокат скандального забудовника повторно так і не подав апеляційну скаргу, жителів ряду "Жемчужин", а також співробітників зазначених фірм, можуть викликати на допити в слідчі органи в якості свідків.

Виходячи з вищевикладеного можна тільки припустити, яких фінансових зусиль варто приховувати цю інформацію від громадськості, клієнтів і майбутніх інвесторів.

З повним текстом постанови суду можна ознайомитися за посиланням.

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