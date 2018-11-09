Сирийский бизнесмен Аднан Киван шантажирует одесских риелторов

Аднан Киван (фото: dumskaya.net)

Аднана Кивана якобы не устраивает соседство с объектом конкурента

Сирийский бизнесмен, владелец строительной компании "Кадорр групп" Аднан Киван шантажирует ряд владельцев агентств недвижимости в Одессе. В риелторские фирмы поступают телефонные звонки от менеджеров "Кадорра" с рекомендацией бойкотировать рекламу конкурента - строительной компании "Одеком девелопмент".

Как пишет "Одесский Курьер", речь идет о ЖК "Аквамарин" и микрорайоне "Таировские Сады".

По информации руководства строительной компании "Одеком девелопмент", таким образом Аднан Киван мстит руководителю фирмы Олегу Невзорову за несогласие сотрудничать по его правилам. Сирийский бизнесмен вымогал у Олега Невзорова несколько тысяч квадратных метров в ЖК "Аквамарин" на 16-ой станции Большого Фонтана. Но в итоге ничего не получил. Параллельно с этим, Аднана Кивана не устроило соседство с объектом конкурента под названием "Таировские Сады" на участке в районе Таирова.

По информации одесских риелторов, так называемое "Поле #10", ограниченное улицами Маршала Жукова, Вильямса, Ильфа и Петрова, Архитекторская, с 2016 года застраивалось только "Жемчужинами" Кивана. Скандальному застройщику удалось скупить ряд земельных участков под строительство своих жилкомплексов. Другие же земельные участки выкупил Олег Невзоров.

Истерика Аднана Кивана набрала обороты в феврале 2018 года, когда инвесторы начали массово заходить в "Таировские Сады". Ряд риелторов выдали статистику, что продажи в соседствующих "Жемчужинах" упали. Нереализованным остались более 30% квартир.

Аднан Киван подключил связи в судебной системе и подконтрольных СМИ с целью надавить на Олега Невзорова. Главная цель бизнесмена - заморозить объекты и, в итоге, забрать их в свою собственность.

Неделю назад, на своей пресс-конференции Олег Невзоров заявил, что не боится Аднана Кивана и его грязи.

"Методы пана Кивана мне знакомы. Цивилизованные люди так не ведут бизнес. Мы не позволим шантажировать и пугать наших инвесторов. А за ущерб нашей деловой репутации людям пана Кивана придётся ответить в суде", - отметил Олег Невзоров.

Скриншоты (uc.od.ua)

Ранее сообщалось, что сирийский застройщик уничтожает исторический центр столицы.