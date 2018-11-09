Сирійський бізнесмен Аднан Ківан шантажує одеських ріелторів

Аднан Ківан (фото: dumskaya.net)

Аднана Ківана нібито не влаштовує сусідство з об'єктом конкурента

Сирійський бізнесмен, власник будівельної компанії "Кадорр груп" Аднан Ківан шантажує ряд власників агентств нерухомості в Одесі. В ріелторські фірми надходять телефонні дзвінки від менеджерів "Кадорра" з рекомендацією бойкотувати рекламу конкурента - будівельної компанії "Одеком девелопмент".

Як пише "Одеський Кур'єр", мова йде про ЖК "Аквамарин" та мікрорайон "Таїровські Сади".

За інформацією керівництва будівельної компанії "Одеком девелопмент", таким чином Аднан Ківан мститься керівнику фірми Олегу Невзорову за незгоду співпрацювати за його правилами. Сирійський бізнесмен вимагав у Олега Невзорова кілька тисяч квадратних метрів в ЖК "Аквамарин" на 16-ій станції Великого Фонтану. Але в підсумку нічого не отримав. Паралельно з цим, Аднана Ківана не влаштувало сусідство з об'єктом конкурента під назвою "Таїровські Сади" на ділянці в районі Таїрова.

За інформацією одеських ріелторів, так зване "Поле #10", обмежене вулицями Маршала Жукова, Вільямса, Ільфа і Петрова, Архітекторська, з 2016 року було забудоване лише "Перлинами" Ківана. Скандальному забудовнику вдалося скупити ряд земельних ділянок під будівництво житлових комплексів. Інші ж земельні ділянки викупив Олег Невзоров.

Істерика Аднана Ківана набрала обертів у лютому 2018 року, коли інвестори почали масово заходити в "Таїровські Сади". Ряд ріелторів видали статистику, що продажі в сусідніх "Перлинах" впали. Нереалізованими залишилися понад 30% квартир.

Аднан Ківан підключив зв'язки в судовій системі і підконтрольних ЗМІ з метою натиснути на Олега Невзорова. Головна мета бізнесмена - заморозити об'єкти і, в підсумку, забрати їх у свою власність.

Тиждень тому, на своїй прес-конференції Олег Невзоров заявив, що не боїться Аднана Ківана і його бруду.

"Методи пана Ківана мені знайомі. Цивілізовані люди так не ведуть бізнес. Ми не дозволимо шантажувати і лякати наших інвесторів. А за шкоду нашій діловій репутації людям пана Ківана доведеться відповісти у суді", - зазначив Олег Невзоров.

Скріншоти (uc.od.ua)

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