"Мокрий сніг і штормовий вітер": синоптики дали прогноз погоди на кінець жовтня

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Гідрометцентр повідомив, якою буде погода в Україні в останній тиждень місяця

Після теплих трьох тижнів жовтня, кінець місяця буде холодним.

За даними Укргідрометцентру вже в неділю, 21 жовтня відчується зниження температури в західних регіонах України, де вже 22 жовтня готуються включити опалення в будинках.

Нічна температура коливатиметься в межах +5...7 градусів, очікуються невеликі дощі. Вдень повітря прогріється до 13 градусів.

Скріншот: meteo.gov.ua

Трохи тепліше буде в східних регіонах України. В Донецькій і Луганській області ще 21 жовтня ще буде від +15 до +17 градусів, але з 22-23 жовтня відчується похолодання.

Синоптики прогнозують, що наступного тижня в країні навіть можливий мокрий сніг. Дощі очікуються по всій території України, а в ряді регіонів будуть супроводжуватися штормовим вітром 15-20 метрів в секунду.

Очікується знижена видимість на дорогах через туманів.

Також ми розповідали про те, коли в Україну прийде похолодання і закінчиться "бабине літо".

Відео: РБК-Україна