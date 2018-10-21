"Мокрый снег и штормовой ветер": синоптики дали прогноз погоды на конец октября

Иллюстративное фото (pixabay)

Гидрометцентр сообщил, какой будет погода в Украине в последнюю неделю месяца

После теплых трех недель октября, конец месяца будет холодным.

По данным Укргидрометцентра уже в воскресенье, 21 октября почувствуется снижение температуры в западных регионах Украины, где уже 22 октября готовятся включить отопление в домах.

Ночная температура будет колебаться в пределах +5…7 градусов, ожидаются небольшие дожди. Днем же воздух прогреется до 13 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

Немного теплей будет в восточных регионах Украины. В Донецкой и Луганской области еще 21 октября еще будет от +15 до +17 градусов, но с 22−23 октября почувствуется похолодание.

Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе в старне даже возможен мокрый снег. Дожди ожидаются по всей территории Украины, а в ряде регионов будут сопровождаться штормовым ветром 15−20 метров в секунду.

Ожидается сниженная видимость на дорогах из-за туманов.

Также мы рассказывали о том, когда в Украине придет похолодание и закончится "бабье лето".

Видео: РБК-Украина