Молодий чемпіон з фігурного катання покінчив життя самогубством

Фото: Ілюстративне фото (ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_США)

Фігуристу було всього 33 роки

Дворазовий чемпіон США з фігурного катання Джон Кафлін покінчив життя самогубством. Тіло спортсмена виявили в його будинку в Канзас-Сіті. Йому було лише 33 роки. Подробиці події не розголошують з причин поваги до сім'ї американця. Про це повідомляє прес-служба Асоціації фігурного катання США.

Фото: Джону було 33 роки ( Twitter /John Coughlin)

"Ми були вражені, коли дізналися новину про смерть дворазового чемпіона США в парному катанні. Ми приносимо свої глибокі співчуття його батькові Майку, сестрі Анджелі, а також усім членам його сім'ї. З поваги до його близьким ми не будемо розголошувати подробиці смерті найближчим часом", - йдеться в повідомленні прес-служби Асоціації фігурного катання США.

Скріншот поста (twitter.com/USFigureSkating)

Джон Кафлін виступав у парі з Кейтлін Янкоускас, а з 2011 року його партнеркою була Кейді Денні. У березні 2017 його обрали комісію спортсменів Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).У грудні 2018 року з-за звинувачень в його адресу бореться з насильством організації спортсмена відсторонили від участі у змаганнях "у будь-якій якості".

Фото: Джон Кафлін на льоду (Michel Euler / AP)



До речі, спортсмен подорожував по всій країні в якості тренера. Також він працював на телебаченні коментатором.



Зазначимо, що за всю спортивну кар'єру Джон двічі отримував титул чемпіона США. У 2012-му році він став срібним призером чемпіонату чотирьох континентів.

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