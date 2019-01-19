Молодой чемпион по фигурному катанию покончил жизнь самоубийством

Фото: Иллюстративное фото (ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_США)

Фигуристу было всего 33 года

Двухкратный чемпион США по фигурному катанию Джон Кафлин покончил жизнь самоубийством. Тело спортсмена обнаружили в его доме в Канзас-Сити. Ему было всего 33 года. Подробности произошедшего не разглашают по причинам уважения к семье американца. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации фигурного катания США.

Фото: Джону было 33 года ( Twitter /John Coughlin)

"Мы были потрясены, когда узнали новость о смерти двукратного чемпиона США в парном катании. Мы приносим свои глубокие соболезнования его отцу Майку, сестре Анджеле, а также всем членам его семьи. Из уважения к его близким мы не будем разглашать подробности смерти в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации фигурного катания США.

Скриншот поста (twitter.com/USFigureSkating)

Джон Кафлин выступал в паре с с Кэйтлин Янкоускас, а с 2011 года его партнершей была Кейди Денни. В марте 2017 его выбрали в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU).В декабре 2018 года из-за обвинений в его адрес борющейся с насилием организации спортсмена отстранили от участия в соревнованиях "в любом качестве".

Фото: Джон Кафлин на льду (Michel Euler / AP)



Кстати, спортсмен путешествовал по всей стране в качестве тренера. Также он работал на телевидении комментатором.



Отметим, что за всю спортивную кареру Джон дважды получал титул чемпиона США. В 2012-м году он стал серебряным призером чемпионата четырех континентов.

Как ранее мы сообщали, в субботу, в 10 часов, во Львове умер один из лидеров ОУН(б) Омелян Коваль.