ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Молодой чемпион по фигурному катанию покончил жизнь самоубийством

STYLERЖизнь    19.01.2019 - 21:42
Молодой чемпион по фигурному катанию покончил жизнь самоубийством
Фото: Иллюстративное фото (ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_США)

Фигуристу было всего 33 года

Двухкратный чемпион США по фигурному катанию Джон Кафлин покончил жизнь самоубийством. Тело спортсмена обнаружили в его доме в Канзас-Сити. Ему было всего 33 года. Подробности произошедшего не разглашают по причинам уважения к семье американца. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации фигурного катания США.

Молодой чемпион по фигурному катанию покончил жизнь самоубийствомФото: Джону было 33 года ( Twitter /John Coughlin)

"Мы были потрясены, когда узнали новость о смерти двукратного чемпиона США в парном катании. Мы приносим свои глубокие соболезнования его отцу Майку, сестре Анджеле, а также всем членам его семьи. Из уважения к его близким мы не будем разглашать подробности смерти в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации фигурного катания США.

Молодой чемпион по фигурному катанию покончил жизнь самоубийствомСкриншот поста (twitter.com/USFigureSkating)

Джон Кафлин выступал в паре с  с Кэйтлин Янкоускас, а с 2011 года его партнершей была Кейди Денни. В марте 2017 его выбрали в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU).В декабре  2018 года из-за обвинений в его адрес борющейся с насилием организации спортсмена отстранили от участия в соревнованиях "в любом качестве".

Молодой чемпион по фигурному катанию покончил жизнь самоубийством

Фото: Джон Кафлин на льду (Michel Euler / AP)

Кстати, спортсмен путешествовал по всей стране в качестве тренера. Также он работал на телевидении комментатором.

Отметим, что за всю спортивную кареру Джон дважды получал титул чемпиона США. В 2012-м году он стал серебряным призером чемпионата четырех континентов.

Как ранее мы сообщали, в субботу, в 10 часов, во Львове умер один из лидеров ОУН(б) Омелян Коваль.

Брат и дети сгорели, а мать повесилась: все подробности жуткой трагедии Самоубийство в прямом эфире: известный рок-музыкант шокировал сеть (видео 18+)
Новости Украины самоубийство
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь