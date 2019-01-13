Монетизація субсидії: чи зможуть українці отримати "живі" гроші

Відео: (youtube.com/ТСН)

У Верховній раді прийняли закон про "тотальну монетизації" — законопроект, який передбачає видачу реальних грошей домовласникам, які отримують субсидію. Що для цього потрібно? Просто заощадити і весь "надлишок" українці зможуть отримати готівкою. Правда, в законі є лазівки, які не дозволять державі повернути людям їхні кошти. Про це розповідається в сюжеті ТСН.

Вже другий рік поспіль держава повертає надлишки субсидії, правда не всім, а лише тим, хто має індивідуальне опалення. Більше того, сума відшкодування не має перевищувати 700 гривень.

Повідомляється також, що сама кількість субсидиантов знизилося — з 6,9 до 3,34 мільйонів чоловік. Також скоротився середній розмір субсидії — з 560 до 531 гривні.

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Марина Ревуцька, заступник директора департаменту Ощадбанку, розповіла, що у них планують відкривати облікові записи усім субсидиантам, але займати черги в касу поки рано.

"Все буде робити Ощадбанк автоматично. Ми відкриває облікові записи, це поки не рахунки субсидиантів, вони стануть такими після того, як на них залишаться гроші після опалювального сезону", — говорить Ревуцька.

Схема така, що наприклад, при середньому розмірі субсидії 1500 грн, а також при рахунку за комунальні платежі розміром 2000 грн, українцю доведеться ще й доплатити. При цьому кошти будуть надходити в Ощадбанк до 5 числа кожного місяця, оплачуватися вони будуть автоматично з рахунків виходячи з інформації, наданої комунальними підприємствами.

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Дізнатися, скільки доведеться доплатити кожному українцеві за користування комунальними послугами можна за СМС.

Олексій Хабатюк, заступник директора Департаменту енергоефективності "НАК" Нафтогаз Україна", вважає, що сама форма економії ресурсів неправильна.

"Це не призведе настільки сильно до скорочення споживання, в першу чергу споживання газу. Людина, яка отримує субсидію не зацікавлена економити", — вважає Хабатюк.

Він розповів, що за статистикою субсиданти витрачають на 20% більше газу у порівнянні з їх сусідами, яким не вдається економити за рахунок платників податків.

"Люди люблять гроші і вони з ними погано розлучаються, вони хочуть залишити собі і не хочуть віддати їх комусь іншому, на жаль, те що вводиться з 1 січня цього не передбачає", — додав Хабатюк.

Нагадаємо, що "Дніпропетровськгаз Збут" поінформував боржників про припинення поставок газу

Раніше повідомлялося, що система субсидій стала черговою "схемою" влади, на думку Соболєва.

Також ми писали, Гройсман вважає, що зростання економіки в 2019 має становити не менше 3%.