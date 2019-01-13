Монетизация субсидии: смогут ли украинцы получить "живые" деньги

Видео: (youtube.com/ТСН)

В Верховной раде приняли закон о "тотальной монетизации" — законопроект, который предполагает выдачу реальных денег домовладельцам, получившим субсидию. Что для этого нужно? Просто сэкономить и весь "излишек" украинцы смогут получить наличными. Правда, в законе есть лазейки, которые не позволят государству вернуть людям их средства. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Уже второй год подряд государство возвращает излишки субсидии, правда не всем, а только тем, кто имеет индивидуальное отопление. Более того, сумма возврата не должна превышать 700 гривен.

Сообщается также, что само количество субсидиантов снизилось — с 6,9 до 3,34 миллионов человек. Также сократился средний размер субсидии — с 560 до 531 гривны.

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Марина Ревуцкая, заместитель директора департамента "Ощадбанка", рассказала, что у них планируют открывать учетные записи всем субсидиантам, но занимать очереди в кассу пока рано.

"Все будет делать "Ощадбанк" автоматически. Мы открывает учетные записи, это пока не счета субсидиантов, они станут таковыми после того, как на них останутся деньги после отопительного сезона", — говорит Ревуцкая.

Схема такова, что к примеру, при среднем размере субсидии 1500 грн, а также при счете за коммунальные платежи размером в 2000 грн, украинцу придется еще и доплатить. При этом средства будут поступать в Ощадбанк до 5 числа каждого месяца, оплачиваться они будут автоматически со счетов исходя из информации, предоставленной коммунальными предприятиями.

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Узнать, сколько придется доплатить каждому украинцу за пользование коммунальными услугами можно по СМС.

Алексей Хабатюк, заместитель директора Департамента энергоэффективности "НАК Нафтогаз Україна", считает, что сама форма экономии ресурсов неправильная.

"Это не приведет настолько сильно к сокращению потребления, в первую очередь потребления газа. Человек, который получает субсидию, не заинтересован экономить", — считает Хабатюк.

Он рассказал, что по статистике субсиданты тратят на 20% больше газа по сравнению с их соседями, которым не удается экономить за счет налогоплательщиков.

"Люди любят деньги и они с ними плохо расстаются, они хотят оставить себе и не хотят отдать их кому-то другому, к сожалению, то что вводится с 1 января этого не предусматривает", — добавил Хабатюк.

Напомним, что "Днепропетровскгаз Сбыт" проинформировал должников о прекращении поставок газа

Ранее сообщалось, что система субсидий стала очередной "схемой" власти, по мнению Соболева.

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