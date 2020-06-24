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Потужні грози продовжать заливати Україну: синоптики опублікували страшний прогноз

STYLERЖиття    24.06.2020 - 19:56
Потужні грози продовжать заливати Україну: синоптики опублікували страшний прогноз
Погода в Україні 25 червня (колаж РБК-Україна)

Погода в західних регіонах України буде залишатися дощовою щонайменше до 29 червня

Погода в Україні 25 червня, у четвер, відзначиться рясними опадами з грозами, а також підвищенням рівнів річок, що може призвести до нових підтоплень. При цьому руйнівний циклон накриє тільки західні області України. Разом з опадами в Україну прийде незначне похолодання до +22... +30 градусів протягом дня. Максимальні показники тепла досягнуть +27... +30 градусів у приморських областях. Детальний прогноз синоптиків опублікований на сайті Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, четвер в Україні буде дощовитим та теплим. За даними синоптиків, циклон накриє Львівську, Тернопільську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Одеську та Хмельницьку області. При цьому сильних поривів вітру не очікується 3-8 м/с.

Найтепліше буде 25 червня на півдні та сході України, де рівень тепла підніметься до +25... +30 градусів. У західних областях буде прохолодніше всього – від +22 до +27 градусів протягом дня. Трохи тепліше буде в центральних районах, де градусники покажуть +26... +28 градусів.

Ужгород – +26...+28

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +25...+27

Рівне – +24...+26

Житомир – +26...+28

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжі – +28...+30

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +26...+28

Потужні грози продовжать заливати Україну: синоптики опублікували страшний прогноз

Погода в Україні 25 червня буде зі зливами та потопами (карта: meteo.gov.ua)

Також повідомляється, що 24-27 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

Варто нагадати, що раніше ми писали, у які області повернеться спекотна погода.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України ГідрометцентрповіньсиноптикиПогода
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