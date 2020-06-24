Потужні грози продовжать заливати Україну: синоптики опублікували страшний прогноз

Погода в західних регіонах України буде залишатися дощовою щонайменше до 29 червня
Погода в Україні 25 червня, у четвер, відзначиться рясними опадами з грозами, а також підвищенням рівнів річок, що може призвести до нових підтоплень. При цьому руйнівний циклон накриє тільки західні області України. Разом з опадами в Україну прийде незначне похолодання до +22... +30 градусів протягом дня. Максимальні показники тепла досягнуть +27... +30 градусів у приморських областях. Детальний прогноз синоптиків опублікований на сайті Укргідрометцентру.
Як повідомляється в оновленому прогнозі, четвер в Україні буде дощовитим та теплим. За даними синоптиків, циклон накриє Львівську, Тернопільську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Одеську та Хмельницьку області. При цьому сильних поривів вітру не очікується 3-8 м/с.
Найтепліше буде 25 червня на півдні та сході України, де рівень тепла підніметься до +25... +30 градусів. У західних областях буде прохолодніше всього – від +22 до +27 градусів протягом дня. Трохи тепліше буде в центральних районах, де градусники покажуть +26... +28 градусів.
Ужгород – +26...+28
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +25...+27
Рівне – +24...+26
Житомир – +26...+28
Вінниця – +25...+27
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +25...+27
Дніпро – +27...+29
Запоріжжі – +28...+30
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +26...+28
Харків – +25...+27
Київ – +26...+28
Погода в Україні 25 червня буде зі зливами та потопами (карта: meteo.gov.ua)
Також повідомляється, що 24-27 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.
Варто нагадати, що раніше ми писали, у які області повернеться спекотна погода.
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Автор: Киселева Анна